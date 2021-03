Uomini e Donne, anticipazioni del 16 marzo: Gemma molla Cataldo, Gianni brutalizza sabina

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio il pubblico di Canale 5 ha assistito all’uscita di una nuova coppia del Trono over ma anche la dichiarazione della tronista Samantha al cavaliere siciliano Gero.

Cosa accadrà nella prossima puntata di martedì 16 marzo 2021? Le anticipazioni concesse dal noto portale da Il Vicolo delle News, rivelano che ci sarà una sfilata della dame e Gianni Sperti darà della volgare a Sabina. Mentre Gemma Galgani chiuderà con Cataldo e lui lascerà lo studio. Di cosa si tratta? Per scoprirlo continuate a leggere le anticipazioni.

Sfilata femminile al Trono over

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che si partirà con la sfilata delle dame. Il tema è “Scacco al re: sedotto e conquistato“. La prima a sfilare sarà il pilastro del Trono over, ossia Gemma che imiterà Charlize Theron nel meraviglioso spot pubblicitario del profumo “J’adore” Dior. Nello specifico, la 71enne torinese uscirà da una vasca piena di palloncini dorati.

Naturalmente non mancheranno le aspre critiche da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari, ancor prima che entrasse. Subito dopo sfilerà quasi tutto il parterre femminile. Alla fine vincerà Sabina che si presenterà vestita da segretaria e farà uno spogliarello. La donna verrà apprezzata da tutti i presenti, tra cui anche la vamp frusinate, ma criticata da Gianni Sperti che la riterrà volgare.

Cataldo lascia Uomini e Donne

Le anticipazioni dell’appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, svelano anche che Gemma Galgani la sera precedente è uscita con Cataldo. La 71enne torinese in trasmissione dirà che ci sono stati dei momenti di forte imbarazzo, quindi deciderà di voler chiudere la conoscenza. Il cavaliere negherà affermando di essersi trovato bene e che sarebbe disposto anche ad uscire con lei dal Trono over.

A quel punto interverrà Maurizio il poeta che incolperà la piemontese di questo imbarazzo a causa del suo modo di porsi in determinate circostanze. Dunque, Cataldo chiederà di restare nel dating show di Maria De Filippi ma Gianni Sperti lo attaccherà dicendo di voler corteggiare la Galgani solo per visibilità. Di conseguenza l’uomo dirà di essere disposto a rimanere nel caso lei in futuro cambiasse idea, lei negherà che questo sia possibile e quindi Cataldo lascerà definitivamente lo studio.