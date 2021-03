Tommaso Zorzi: “Stavo morendo, mi hanno detto che avrei potuto rischiare due anni di carcere”

Tommaso Zorzi opinionista de L’Isola dei Famosi 15

Dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi è stato chiamato a ricoprire un nuovo ruolo sul piccolo schermo. Il rampollo meneghino è un opinionista dell’Isola dei Famosi 15. Per l’occasione il 25enne ha invitato tutti i suoi follower a seguire il primo appuntamento del reality show con Ilary Blasi, inoltre ha fatto un annuncio inaspettato.

Il ragazzo ha confermato attraverso delle Stories sul suo account Instagram che martedì sera su Italia 1 non andrà solamente in onda lo scherzo che gli hanno fatto Le Iene ma sarà ospite in studio. L’ex gieffino ha asserito: “Ragazzi finalmente posso dirvelo“.

L’annuncio del rampollo meneghino su Instagram

Dopo aver concluso la sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è rimasto vittima di uno scherzo da parte di Sebastian Gazzarrini e Giorgio Squarcia, due iene. Uno scherzo ritenuto tremendo da parte del diretto interessato e i follower non vedono l’ora di vederlo. Nella giornata di lunedì la redazione del programma si Italia 1 ha anticipato che per l’occasione il rampollo meneghino farà il suo ingresso nello studio di Cologno Monzese.

Dopo tale annuncio il 25enne ha rotto il silenzio sui social, dicendo attraverso delle Stories su IG: “Lo hanno detto Le Iene prima di me. Domani non solo andrà in onda il mio scherzo, ma sarò anche in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Quindi ci vediamo domani”.

Lo scherzo de Le Iene ai danni di Tommaso Zorzi

Allo scherzo organizzato da Le Iene ai danni di Tommaso Zorzi ha partecipato come complice l’ex gieffina Sonia Lorenzini e del giornalista Gabriele Parpiglia. In una recente diretta su Instagram il ragazzo ha detto di esserci cascato con tutte le scarpe: “Ho perso vent’anni di vita. Non vi dico niente, però mi sento male”.

Attraverso il suo canale social in cui il 25enne è particolarmente attivo, ha commentare quali sensazioni ha provato quando l’ex tronista di Uomini e Donne gli ha fatto credere di essere finita in ospedale per colpa sua. “Io stavo morendo e vi dico solo che a un certo punto ho pensato di finire in galera perché mi hanno detto che avrei potuto rischiare due anni di carcere”, ha detto Tommy.