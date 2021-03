Mediaset Spagna cancella definitivamente Uomini e Donne: il motivo

Chiude Uomini e Donne in Spagna

Dopo il grande successo riscosso in Italia, Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi nel nostro Paese, è approdato anche in Spagna. Il popolare programma basato sui sentimenti era approdato sulla rete Mediaset Telecinco.

In un primo momento i dati d’ascolto sono stati più che soddisfacenti, ma col passare degli anni i numeri sono calati in modo vertiginoso, complice il cambio di conduttrice. Per questo motivo l’emittente televisiva iberica ha deciso di chiudere definitivamente la trasmissione. Una decisione che ha fatto storcere il naso al pubblico spagnolo.

Drastico calo d’ascolto per il dating show

La notizia della chiusura di Uomini e Donne Spagna è arrivata nelle ultime ore infatti e ovviamente ha preso alla sprovvista i tantissimi telespettatori del dating show. Dopo il passaggio da Telecinco a Cuatro, Mediaset ha fatto mea culpa. Ovvero si è resa conto che nell’ultimo periodo la trasmissione basata sui sentimenti ha registrato degli ascolti decisamente bassi. Per tale ragione, i vertici dell’azienda a malincuore hanno deciso di sospenderlo definitivamente dal palinsesto della rete.

Stando alle prime indiscrezioni, la trasmissione satellite a U&D di Maria De Filippi chiuderà i battenti alla fine di questa settimana. Prima di arrivare a tale decisione, gli autori avevano provato in tutti i modi di apportare delle modifiche per fare in modo che il format tornasse allo vecchi splendore, ma purtroppo non ci sono riusciti.

Situazione inversa per Uomini e Donne Italia

Ad esempio, una delle novità adottate a Uomini e Donne Spagna è stata quella di inserire il Trono gay con un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo. Una scelta non è piaciuta per nulla ai telespettatori iberici. Di conseguenza, i vertici Mediaset si sono ritrovati a dover cancellare dal palinsesto il popolare dating show. Nel nostro Paese invece, la situazione è totalmente differente rispetto alla vicina Spagna.

Infatti, da ben 24 stagioni la trasmissione pomeridiana condotta e ideata da Maria De Filippi continua ad essere leader indiscusso di quella fascia. Infatti batte nettamente la concorrenza. Ogni giorno infatti, precisamente dal lunedì al venerdì alle 14:45 milioni di persone seguono con affetto sia il Trono classico che quello over, che da quest’anno è stato unificato. Infatti, quotidianamente le puntate in onda su Canale 5 vengono viste da circa tre milioni di telespettatori e il 25% di share.