Sonia Lorenzini perde le staffe: “Si inventano cose false sulla mia persona”

Sonia Lorenzini sbotta su Instagram: il motivo

Una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 è Sonia Lorenzini, nota per essere stata una tronista a Uomini e Donne. Anche se la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia è stata breve è particolarmente seguita sui suoi canali social, in particolare Instagram. Nella giornata di lunedì, l’ex gieffina è sbottata ancora una volta. Il motivo?

La ragazza nel giro di pochi minuti ha ricevuto una serie di messaggi velenosi per aver realizzato una live su IG con la modella brasiliana Dayane Mello, ma anche per altre ragioni. La Lorenzini ha letteralmente perso le staffe perché non le piace affatto che alcuni internauti dicono una serie di falsità sul suo conto. Stanca di tutto questo, la donna è sbottata così: “Mi stanno arrivando dei messaggi dove ci sono fan di determinato tipo che si inventano cose sulla mia persona“.

L’ex gieffina nel mirino dei leoni da tastiera

Nelle ultime ore Sonia Lorenzini ha mostrato tutta la sua disapprovazione per essere stata criticata senza alcun motivo sui social. Tutto è partito perché l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una diretta Instagram con la sudamericana Dayane Mello. Dopo aver augurato il buongiorno ai suoi follower, l’ex gieffina si è sfogato attraverso delle Stories dicendo: “Ho preso una giornata di stop perchè dovete sapere che da quando ho deciso di fare la diretta con Dayane mi è arrivata una quantità di roba soprattutto brutta che ho detto per un giorno non voglio sentire nessuno, quindi sono stata in totale relax”.

A quel punto la ragazza dopo aver anticipato che ha in serbo delle grosse novità, è sbottata così: “Dove riesce ad arrivare la follia delle persone, magari mi scrivono qualcosa in privato e la mia conversazione privata viene divulgata su ogni tipo tipo di social”.

Sonia Lorenzini pronta ad agire legalmente

Attraverso delle Stories condivise sul suo account Instagram, Sonia Lorenzini ha continuato il suo sfogo dovuto alle critiche da parte di alcuni utenti web. A tal proposito, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto anche: “Io nel mio privato posso scrivere quello che mi pare“.

In tanti l’hanno accusata di lavorare nei night, quindi lei non ci ha visto più dalla rabbia dicendo: “Volevo avvisare queste persone che ogni volta che potrò decidere di prendere provvedimenti rispetto a questo io lo farò, vi rintraccio e vi denuncio. Molto semplice”.