Imbarazzo per Ilary Blasi: “Questa sera vi faccio entrare dentro la pat*ta” (VIDEO)

Gaffe di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 15

Dopo un paio d’anni di stop lunedì sera su Canale 5 è ripartita L’Isola dei Famosi con la 15esima edizione. Per la prima volta in assoluto alla guida del reality show c’è Ilary Blasi che ha preso il posto della collega Alessia Marcuzzi. E proprio la moglie di Francesco Totti insieme ai due opinionisti si è lasciata andare ad una serie di doppi sensi.

Ad esempio, durante un collegamento con l’inviato Massimiliano Rosolino ha fatto una gaffe epica. Nello specifico, la professionista romana nel presentare la Playa Palapa si è trovata in una situazione molto imbarazzante, perché ha sbagliato a pronunciare la parola: “Questa sera vi faccio entrare nella pat*ta”.

Risate nello studio de L’Isola dei Famosi

Per l’intera prima puntata de L’Isola dei Famosi 15, la padrona di casa Ilary Blasi non è riuscita a trattenere. Infatti la donna ha commesso una serie di gaffe dietro l’altra e gli opinionisti l’hanno supportata. La moglie di Francesco Totti per errore ha chiamato “Patata” la “Palapa”, visto che prima di collegarsi con il nuovo Massimiliano Rosolino rivolgendosi al pubblico di Canale 5 ha detto: “Voglio mostrarvi il luogo più importante de L’Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti questa sera. Vi faccio entrare dentro la pat**a”.

La professionista romana, tra le risate generali nello studio ha avuto un confronto con Iva Zanicchi che le ha detto: “Non è la patata non ti sbagliare. Io ti amo Ilary”. A quel punto la 39enne capitolina ridendo ha detto: “Io ho rovinato tutto era un momento suggestivo”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Il botta e risposta tra Ilary e Massimiliano Rosolino

Dopo questo divertente siparietto, nella Palapa sono arrivati tutti i naufraghi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, ossia i due gruppi divisi in due categorie, i Burinos e i Rafinados. Dopo aver ascoltato la gaffe pronunciata dalla collega l’ex campione olimpionico di nuoto ha fatto questa battuta: “Da fuori sembra una patata invece è una palapa”.

Subito dopo Ilary Blasi che in puntata ne ha dette di tutti i colori, rivolgendo a Daniela Martani le ha detto: “Da quanto tempo non mangi un pesce? Qui lo vogliono sapere! “. L’ex concorrente del Grande Fratello e accanita vegana ha risposto in questo modo: “Ma in che senso Ilary?”.