Elisa Isoardi impaurita da Ferdinando Guglielmotti: “Io abbandono qua”

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti interessato ad Elisa Isoardi

Come ogni anno, in occasione della messa in onda della puntata i naufraghi de L’Isola dei Famosi avranno modo di incontrarsi alla Palapa. E proprio in questa struttura tutti i concorrenti avranno modo di confrontarsi e fare le loro nomination.

Nel primo appuntamento della 15esima edizione, la conduttrice Ilary Blasi ha lanciato un filmato in cui il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha detto di essere particolarmente attratto da una compagna d’avventura, ossia Elisa Isoardi.

Nella clip in questione il nobile ha anche detto di essere un esperto di tantra yoga: “Io amo la donna in maniera tantrico…Voglio dare amore per un giorno intero…”. Dopo la messa in onda del video, la padrona di casa ha chiesto all’ex di Matteo Salvini se sia interessata al corteggiamento del nobile. A quel punto la diretta interessata ha fatto intendere che non c’è nessuna possibilità per lui dicendo: “Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico…Quindi direi che abbandono qui…”.

Angela Melillo contro il Visconte

Immediatamente dopo è intervenuta anche l’ex ballerina Angela Melillo, la attaccando il nobile. Nello specifico, la concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 ha definito il Visconte Ferdinando Guglielmotti il maggiordomo di Elisa Isoardi. “Lui più che nobile direi il maggiordomo di Elisa…Ilary in questi giorni che siamo stati insieme non faceva altro che dire Elisa di qua Elisa di là…”, ha asserito l’ex volto del Bagaglino.

Quest’ultima inoltre, si è lamentata anche del fatto di non essere mai stata calcolata dall’uomo in tutti questi giorni che hanno trascorso insieme nel residence prima dell’arrivo in Honduras. “Ci sono pure io…Magari potrebbe offrire pure a me dell’acqua no?”, ha detto la donna tra le risate generali di Ilary Blasi, opinionisti e pubblico in studio.

Il parere di Tommaso Zorzi

Immediatamente dopo la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto un’opinione a Tommaso Zorzi su sull’interesse di Ferdinando Guglielmotti nei confronti di Elisa Isoardi. A quel punto il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non ha avuto alcun dubbio nel dare un consiglio all’ex padrona di casa de La prova del cuoco: “Fossi in lei non cederei alle lusinghe di Ferdinando…Ora come ora io lui non l’ho capito…”. La professionista piemontese cambierà idea sul Visconte? Staremo a vedere.