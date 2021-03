Filippo Bisciglia smaschera Pietro Delle Piane: ecco cosa gli disse dopo il falò di confronto (FOTO)

In queste ore sta generando molto scalpore l’affaire Pietro Delle Piane vs Fascino PGT e sulla vicenda è intervenuto anche Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island è rimasto profondamente deluso nell’apprendere le parole del compagno di Antonella Elia sul reality show.

A tal proposito, ha deciso di pubblicare un post sui social in cui ha raccontato un retroscena inerente la partecipazione della coppia al programma. In particolare si è soffermato su di una conversazione, mai andata in onda, intercorsa tra il conduttore e il concorrente.

La delusione di Filippo Bisciglia

Dopo le dichiarazioni di Pietro contro Temptation Island, ricordiamo che il giovane ha detto di aver recitato un ruolo all’interno del programma, molte persone sono intervenute. L’azienda di Maria De Filippi ha immediatamente preso le distanze dalle sue affermazioni provvedendo a sporgere denuncia contro di lui. Il protagonista di queste affermazioni ha provato a motivare le sue parole, ma a nulla è servito il suo intervento. La questione è divenuta virale coinvolgendo altri volti che hanno preso parte al reality show.

Tra di loro, uno degli interventi più interessanti è stato quello di Filippo Bisciglia, il quale si è mostrato molto deluso da Pietro Delle Piane. Nello specifico, il conduttore ha pubblicato un post su Instagram in cui ha detto che, poco dopo il falò di confronto tra Antonella e Pietro, quest’ultimo andò dal presentatore e si sfogò. In tale occasione, gli disse di essere profondamente pentito per il comportamento assunto.

Ecco cosa disse Pietro Delle Piane dopo un falò

Stando a quanto riportato da Filippo Bisciglia, Pietro Delle Piane disse che se avesse potuto tornare indietro non avrebbe arrecato tutto quel dolore alla sua compagna. Il concorrente, inoltre, pare rivelò anche di non essere riuscito a darsi una regolata con le tentatrici dando luogo a comportamenti errati. In virtù di questa conversazione, il presentatore del programma ha asserito di essere rimasto di stucco nell’apprendere le parole di Delle Piane a Live non è la D’Urso.

Secondo Filippo, l’attore avrebbe potuto dire da Barbara D’Urso le stesse identiche frasi confessate a lui in occasione del falò di confronto. Invece che inventare fandonie e mettere in giro false voci, avrebbe dovuto aprire il suo cuore e assumersi le sue responsabilità. Così facendo sarebbe stato certamente apprezzato di più da tutti.