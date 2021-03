Isola dei famosi, Daniela Martani sbeffeggiata da Iva Zanicchi: “Se le finisce un pese in bocca”

Isola dei Famosi 15: una puntata piena di gaffe e doppi sensi

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi si è aperta all’insegna delle gaffe e dei doppi sensi. Oltre alla padrona di casa Ilary Blasi che ha chiamato pat**a la Palapa, anche la spumeggiante Iva Zanicchi non è stata da meno.

La nota cantante ha preso di mira Daniela Martani soprannominandola la signora vegana. Ad un certo punto però, ovvero dopo il lancio dell’ex gieffina dall’elicottero per raggiungere la spiaggia, l’Aquila di Ligonchio ha fatto una battuta sul pesce creando un po’ di imbarazzo in studio.

Iva Zanicchi e la battuta su Daniela Martani

A regalare il primo siparietto divertente a L’Isola dei Famosi 15 è l’opinionista Iva Zanicchi che sembra non aver in simpatia Daniela Martani: Il motivo? Con molta probabilità la cantante emiliana ha il dente avvelenato con l’ex gieffina perché ha avuto il Covid e il personaggio è una convinta no vax, sebbene si sia vaccinata per raggiungere l’Honduras e partecipare (a pagamento) al reality show di Canale 5. Ad un certo punto l’Aquila di Ligonchio ha detto: “Questa signora… come si chiama? Daniela? E’ vegana? Voglio proprio vedere come fa”.

E quando l’ex hostess dell’Alitalia si è buttata dall’elicottero, l’opinionista non ci ha pensa due volte a dire: “Pensa se alla signora vegana, quando si tuffava gli arrivava un pesce in bocca…”. Le parole della donna hanno fatto scendere il gelo in studio tanto che poco dopo rendendosi conto di aver detto qualcosa di imbarazzante la donna ha corretto il tiro: “Era una battuta eh”. Ovviamente in tanti l’hanno letto come un doppio senso.

Isola dei Famosi: botta e risposta tra Iva, Ilary e Tommaso

Dopo questo divertente siparietto all’Isola dei Famosi 15, la padrona di casa Ilary ha chiesto all’altro opinionista Tommaso Zorzi: “Tu sei vegano?”. A quel punto il rampollo meneghino, visibilmente imbarazzato ha detto: “No, io il pesce lo…”. Iva Zanicchi ha approfittato della situazione per dire: “Eh beh, non credo proprio”.

La conduttrice del reality show di Canale 5 si è messa a ridere, affermando: “Però così ragazzi… dai… E tu sei onnivora Iva?”. Il botta e risposta si è chiuso con l’ultima battuta dell’Aquila di Ligonchio: “Sì, mangio di tutto”.