Temptation Island, lo staff pubblica audio inediti contro Pietro delle Piane (VIDEO)

Sul profilo Instagram di Temptation Island sono stati appena pubblicati degli audio inediti volti a smascherare Pietro Delle Piane. Lo staff di Maria De Filippi ha deciso di mostrare dei contenuti inerenti una conversazione intercorsa tra Pietro e la tentatrice Beatrice, mentre i due credevano di non essere ripresi.

Nelle clip in questione, Delle Piane parla apertamente del tradimento a cui ha dato luogo durante il programma ai danni della sua compagna Antonella Elia. Tale gesto estremo è stato compiuto dallo staff del programma a seguito delle clamorose accuse mosse dall’ex concorrente, il quale ha dichiarato di aver solo recitato un ruolo nel reality show.

Gli audio inediti contro Pietro Delle Piane

Dopo che Pietro Delle Piane ha detto a Live non è la D’Urso di aver recitato un ruolo a Temptation Island, lo staff del programma ha dato luogo ad un’azione legale contro l’attore. Questo, però, non è l’unico colpo che la produzione ha deciso di sferrare contro il compagno della Elia. Allo scopo di tutelare la credibilità della trasmissione, infatti, lo staff ha pubblicato alcuni audio inediti i quali riprendono una conversazione intercorsa tra Pietro e la tentatrice Beatrice.

Da tali filmati si sente palesemente l’uomo alludere ad un bacio che c’è stato tra loro due. L’uomo, inoltre, ci ha anche tenuto a premurarsi che la donna non rivelasse a nessuno quanto accaduto, neppure alle sue compagne di stanza. Nella casetta delle tentatrici, infatti, seppur non siano presenti telecamere, ci sono dei microfoni. Per tale ragione, se la ragazza ne avesse parlato con qualcuno, le clip sarebbero sicuramente arrivate anche ad Antonella.

La tutela dello staff di Temptation Island

In più di un’occasione, Pietro Delle Piane ha chiesto alla tentatrice di Temptation Island se potesse fidarsi di lei. In seguito, poi, si sente l’attore elaborare un piano nel caso in cui qualcuno fosse venuto a conoscenza del bacio che si sono scambiati. Dagli audio in questione si sente l’uomo ripetere che, nel caso in cui la cosa fosse venuta fuori, lui sarebbe stato massacrato dai media.

Questo gesto estremo è stato compiuto dallo staff del programma per dimostrare quanto, in realtà, tutti i concorrenti siano liberi di fare ciò che vogliono all’interno del reality show. Anche Pietro ha avuto il libero arbitrio e, pertanto, ha scelto di tradire la sua donna provando ad insabbiare tutto.