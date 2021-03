Incidente per Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi: “Si è fatto male alla testa e alla spalla” (VIDEO)

Infortunio a L’isola dei Famosi 2021

Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 15 c’è stato un Incidente per Roberto Ciufoli. Il comico ed componente della Premiata Ditta, naufrago nel gruppo dei Rafinados, si è infortunato durante la prima prova immunità di.

Responsabile involontario dell’infortunio sarebbe il modello dagli occhi tenebrosi Akash Kumar che lo avrebbe colpito durante la prova. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e come sta ora.

Roberto Ciufoli si è fatto male durante la prova immunità

Il pubblico di Canale 5 si è reso conto che Roberto Ciufoli fosse stato vittima di un incidente quando l’attore e doppiatore ha raggiunto il suo gruppo. Un gruppo che purtroppo è uscito sconfitto dalla prova immunità. Quindi l’uomo è stato invitato a raggiungere gli altri naufraghi presenti in Palapa per fare le nomination. Tuttavia il comico non ha seguito gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 15 e sono stati quest’ultimi e il campione olimpionico Massimiliano Rosolino a spiegare quanto era appena successo.

“Roberto si è fatto male”, ha spiegato l’inviato del reality show per giustificare l’assenza di Roberto. “Credo si sia fatto male nel tuffo. Gli stanno dando un’occhiata”, ha detto il nuotatore. “Si è tagliato alla testa, dietro”, hanno precisato i suoi compagni d’avventura visibilmente preoccupati per lui.

Problemi alla spalla per Roberto Ciufoli

Ebbene sì, Roberto Ciufoli non ha raggiunto la Palapa perché doveva essere medicato. Dopo qualche minuto, l’attore ha raggiunto gli altri naufraghi spiegando alla conduttrice Ilary Blasi cosa gli era accaduto. “Mi sono fatto male alla spalla”, ha chiarito il comico. Per questo motivo la padrona di casa gli ha fatto fare la sua nomination in anticipo per poi poter tornare nel backstage per i controlli medici.

A farlo sapere è stato l’inviato Massimiliano Rosolino: “Roberto è rientrato, lo hanno un po’ sistemato per entrare in Palapa ma prima di rientrare in gioco dovrà fare un checkup medico. Per questa sera non raggiungerà la spiaggia”. Dopo la visita l’uomo è tornato in Palapa per poter proseguire gli ultimi minuti della prima puntata. Ecco il video di presentazione di Ciufoli: