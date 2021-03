Temptation Island, interviene Beatrice la tentatrice di Pietro Delle Piane: “Lui mi ha baciato” (FOTO)

Continua la guerra tra lo staff di Temptation Island e Pietro Delle Piane e di recente è intervenuta anche Beatrice, la tentatrice dell’attore. Quest’ultima ha sentito il bisogno di intervenire per fare chiarezza e per spezzare una doverosa lancia in favore della trasmissione.

Attraverso un post su Insatgram, infatti, la ragazza ha spiegato cosa sia successo davvero tra lei e Pietro e non solo. La ragazza ha anche svelato se tra loro ci fosse stato davvero un accordo per recitare un “ruolo” oppure no.

Le parole di Beatrice contro Pietro Delle Piane

Beatrice De Masi è intervenuta sull’affaire Temptation Island vs Pietro Delle Piane. L’ex tentatrice del programma ci ha tenuto a spiegare che lei non ha mai recitato nessun copione. La produzione della trasmissione non si è mai azzardata ad imporre ai concorrenti di recitare una parte solo per creare un po’ di scandali. Per tale ragione, le insinuazioni fatte dall’attore sono completamente fasulle.

La ragazza, inoltre, ci ha tenuto a specificare che tra lei e l’attuale compagno di Antonella Elia ci sia stato un bacio, anche molto sentito e desiderato. Come se non bastasse, però, la protagonista ha specificato di non essere stata lei a baciare Pietro, bensì il contrario. Nel corso di una chiacchierata con le sue ex compagne d’avventura, infatti, la dama aveva definito tale evento come assolutamente inaspettato. (Continua dopo le foto)

Le conclusioni di questa vicenda

A confermare la versione dei fatti di Beatrice, inoltre, ci sono anche degli audio che sono stati recentemente pubblicati dallo staff di Temptation Island per smascherare, una volta per tutte, Pietro Delle Piane. Le conclusioni di tutte queste informazioni sparpagliate sui social, dunque, sono le seguenti: