Giulia De Lellis minacciata a causa di un video contro le curvy: “Ti taglierei la gola” lei replica (VIDEO)

In queste ore Giulia De Lellis si è trovata ad essere pesantemente insultata e minacciata a causa della diffusone di un video risalente al 2017. In tale occasione, la ragazza fu ospitate di Pomeriggio 5 e pronunciò delle frasi alquanto pesanti contro le donne curvy.

Tale video è stato diffuso in questi giorni ed è stato usato come strumento per prendere di mira l’influencer. Quest’ultima è stata al centro di frasi davvero pesanti e gravi per le quali è stato necessario un suo intervento.

Il video incriminato di Giulia De Lellis

Nel corso di una puntata del 5 aprile 2017, Giulia De Lellis fu ospite di Barbara D’Urso per intervenire in un talk incentrato sulle donne curvy. In tale occasione, l’influencer si espresse in modo decisamente poco garbato nei confronti delle esponenti di tale categorie definendole donne non belle. Secondo il suo punto di vista, infatti, la ciccia in più non rappresenta un belvedere. Tali frasi, riportate in auge da alcuni video recenti di Tik Tok, hanno fatto storcere il naso a moltissime persone. (Clicca qui per il video)

Per tale ragione Giulia De Lellis è stata presa di mira, minacciata e insultata sui suoi profili social. Alcune persone, però, hanno davvero esagerato arrivando addirittura a dire che avrebbero voluto “tagliare la gola” alla protagonista. Altri, invece, avrebbero avuto piacere a trasformarla in un sacco da box per “massacrarla di botte”. Questi sono solo alcuni degli insulti contro la ragazza.

L’influencer minacciata, lo sfogo

Dopo essere stata minacciata, Giulia De Lellis ha deciso di replicare attraverso un video apposito su Youtube. In tale occasione, la protagonista ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto. In primo luogo, la dama ha letto i commenti negativi ricevuti e si è mostrata alquanto basita dalla cattiveria delle persone. Successivamente, poi, ha specificato che il video in questione risale a 4 anni fan, pertanto, con il tempo si può cambiare idea e maturare pensieri differenti.

Malgrado questo, però, Giulia ha sentito il bisogno di scusarsi con tutte quelle persone che si sono sentite offese dalle sue dichiarazioni. Tuttavia, non giustifica affatto la violenza psicologica che sta ricevendo. La ragazza è apparsa profondamente turbata ed ha anche detto che, per fortuna, in questo periodo non si può uscire molto di casa, altrimenti si sarebbe sentita molto più esposta ed in pericolo considerando le minacce ricevute.