Il Paradiso delle signore trama 18 marzo: Giuseppe entra in un losco giro, Stefania si confida con Gloria

La trama della puntata di giovedì 18 marzo del Paradiso delle signore rivela che Giuseppe si lascerà abbindolare da Girolamo ed entrerà in un giro losco. In merito a Stefania, invece, la ragazza si troverà costretta a lasciare Milano a causa di sua zia Ernesta.

Ad intercedere affinché la donna cambi idea, però, sarà Gloria. La nuova capo-commessa del grande magazzino, però, sembrerà conoscere molto bene Ernesta. Cosa nascondono le due donne?

Trama 18 marzo, cosa nascondono Ernesta e Gloria?

Nel corso della puntata del 18 marzo del Paradiso delle signore vedremo che zia Ernesta si recherà a casa di Maria, Anna e Irene per fare un’ispezione dell’appartamento. A seguito della visita, però, la donna deciderà che la casa non sia idonea per ospitare sua nipote. Per tale ragione, la giovane non vedrà altra via d’uscita che partire insieme a sua zia e lasciare Milano per sempre. La ragazza, allora, si lascerà andare ad uno sfogo molto toccante con Gloria.

Le due donne avranno un colloquio durante il quale la ragazza parlerà della morte di sua madre e lascerà profondamente colpita la capo-commessa. Quest’ultima, prenderà così a cuore la vicenda al punto da decidere di fare qualcosa per modificare la situazione. Nello specifico, andrà da zia Ernesta per parlarle. In tale occasione, però, vedremo che le due donne non daranno l’impressione di essersi appena conosciute, anzi. Le dame pare si conoscano da molto tempo.

Giuseppe nei guai al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, nel frattempo, vedremo che Giuseppe si lascerà coinvolgere dalle pazze idee di Girolamo. A tal proposito, sembrerà interessato all’idea di guadagnare soldi facili, per tale ragione entrerà a far parte di un giro parecchio losco. Cosimo, dal canto suo, sarà disperato in quanto l’accordo che aveva stipulato con Umberto rischierà di saltare. Il giovane si confiderà con Federico e gli dirà che gli acquisti dei terreni edificabili potrebbero andare in fumo.

Infine, nel corso della puntata del 18 marzo del Paradiso delle signore vedremo anche che Dante si troverà a fare una proposta inaspettata a Vittorio. Il nuovo arrivato esorterà Conti a cimentarsi in una nuova avventura lavorativa, ovvero, quella di vendere gli abiti del Paradiso anche in America. L’idea di Romagnoli sarà molto allettante, pertanto, il direttore del grande magazzino non potrà fare a meno di prenderla in considerazione.