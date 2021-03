Isola dei Famosi, Elisa Isoardi la naufraga più pagata: 15 mila euro a puntata. Zorzi 50 mila euro ad appuntamento

Il cachet di Ilary Blasi

Lunedì scorso ha preso al via la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta in assoluto da Ilary Blasi. Dopo il debutto della professionista romana, in rete e sui vari social network sono iniziate a circolare i primi rumors riguardanti i compensi che riceveranno i naufraghi, ma anche la conduttrice, il trio di opinionisti e l’inviato.

Dalle voci non confermate diffuse in queste ore, si parla di cifre stellari. Ad esempio, la moglie di Francesco Totti percepirebbe circa 50 mila euro ad appuntamento. Mentre Massimiliano Rosolino dall’Honduras ne riceverebbe 30 mila per ogni puntata settimanale con il reality show di Canale 5. Ma andiamo a vedere nello specifico tutte le cifre riguardanti gli altri protagonisti del programma Mediaset.

I compensi degli opinionisti ed inviato in Honduras

Oltre a Ilary Blasi che sarà alla guida de L’Isola dei famosi 2021, al suo fianco c’è un trio inedito di opinionisti. Stiamo parlando di Iva Zanicchi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima per un apio di puntate sarà in collegamento da casa perché al momento è positiva al Covid.

Mentre il rampollo meneghino fosse indeciso fino all’ultimo se accettare oppure no la proposta. Stando ai primi rumors, a fargli dire di si sarebbe stato il compenso stellare che gli è stato offerto dall’azienda del Biscione. Infatti, il 25enne milanese dovrebbe guadagnare ben 50 mila euro a puntata. Mentre Iva Zanicchi ne prenderebbe solo 20 mila, invece l’ereditiera bolognese ne percepirebbe 25 mila.

I compensi dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 15: Isoardi più pagata

Il cachet più alto riguardante i naufraghi sembra spetti ad Elisa Isoardi. Infatti, pare che all’x padrona di casa de La prova del cuoco andrebbero ben 15 mila euro a settimana. Seguirebbero poi l’ex gieffina Daniela Martani e il visconte Guglielmotti con 12 mila euro.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, Vera Gemma, Brando Giorgi, Valentina Persia, Beppe Braida, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Giles Rocca e Beppe Braida, il loro stipendio oscillerebbe dai 7 ai 10 mila euro a settimana. Infine, ricordiamo che il vincitore finale si aggiudicherà 100 mila euro di cui la metà li dovrà devolvere in beneficenza.