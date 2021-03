Oroscopo 17 marzo 2021: valutazioni per Cancro, Sagittario poco lungimiranti

L’Oroscopo del 17 marzo 2021 esorta i nati sotto il segno del Cancro a fare delle valutazioni, sia in campo professionale sia personale. I Sagittario, invece, meglio se si godono il presente. Battura d’arresto per Pesci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potreste sentirvi un po’ fragili, pertanto, sarebbe opportuno circondarsi delle persone a cui tenete di più. In campo professionale, se avete perso quello smalto iniziale, cercate di riposarvi un attimo e di tornare più carichi che mai. Non fate le cose tanto per farle, ma metteteci impegno in ogni singolo incarico.

Toro. Ripresa per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se avete vissuto una piccola turbolenza di recente, adesso la strada diventerà meno sdrucciolevole. Nel lavoro, invece, dovete essere concentrati. Se state facendo dei bilanci è bene prendere in considerazione tutto non trascurando alcun dettaglio.

Gemelli. Non sempre le cose vanno esattamente nella direzione sperata, tuttavia, non bisogna demordere e arrendersi. Spesso siete portati ad abbattervi dinanzi un insuccesso, ma non dovete fare così. Fate passi indietro solo per prendere la rincorsa. Anche in amore non bisogna arrendersi.

Cancro. Spesso vi lasciate sballottare a destra e sinistra dagli eventi senza capire in quale direzione andare. L’Oroscopo del 17 marzo vi esorta a fermarvi e a riflettere attentamente cu ciò che volete dalla vostra vita. Momento di valutazioni sia in campo professionale sia sentimentale. Non prendere scelte affrettate.

Leone. La giornata comincerà con il piede giusto. Siete attenti e razionali, qualità che vi saranno di grande aiuto nel lavoro, specie se dovete prendere delle decisioni importanti. In amore, invece, vi sentite un po’ più in balia delle onde. Se avete il piede in due scarpe è meglio non tirare troppo la corda.

Vergine. Cercate di essere un po’ più sicuri di voi e date meno importanza a coloro i quali vi criticano per il solo piacere di farvi soffrire. Dal punto di vista professionale sta per cominciare una nuova fase di vita, pertanto, non distraetevi rischiando di farvi trovare impreparati.

Previsioni 17 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo non amate sentirvi messi in discussione da qualcuno. Amate le certezze e avete i piedi ben saldi per terra. Se qualcuno destabilizza il vostro equilibrio andate in confusione e date il peggio di voi. Cercate di mantenere la calma e di non perdere la pazienza per ogni singolo intoppo.

Scorpione. L’Oroscopo del 17 marzo 2021 vi esorta a mantenere la calma. Spesso vi lasciate sopraffare dalle troppe cose da fare e decisioni da prendere. Tirate un respiro profondo e risolvete una questione per volta. Se necessario, lasciatevi aiutare, non siate orgogliosi su questo.

Sagittario. Oggi ci sarà una certa incapacità ad essere lungimiranti. Per tale ragione, evitate di fare progetti importanti e pensate a godervi un po’ di più la vostra quotidianità. Siate più presenti nei rapporti sentimentali e non lasciate che le preoccupazioni lavorative interferiscano con la sfera privata.

Capricorno. Non siete molto sereni in questi giorni, c’è qualcosa che turba il vostro stato d’animo. Cercate di circondarvi delle persone a cui tenete di più in modo da sentirvi un po’ più protetti e al sicuro. In campo professionale sentite il bisogno di certezze che, tuttavia, stanno facendo fatica ad arrivare.

Acquario. Se ci sono delle cose che non vi stanno bene della vostra quotidianità, cambiatele. Non abbiate paura di apportare delle modifiche, anche sostanziali, alla vostra vita. In campo professionale state facendo fatica a portare a termine un incarico. Se necessario, fatevi aiutare.

Pesci. Giornata non propriamente al top per voi. Non vi sentite al massimo della forma fisica e questo destabilizza parecchio il vostro umore. Cercate di concentrarvi un po’ di più sulla cura del vostro corpo e della vostra mente. Se non state bene con voi stessi farete fatica a stare bene con gli altri.