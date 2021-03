Uomini e Donne puntata di oggi: Cataldo fa un gesto estremo, Vanessa si apre con Massimiliano

Dopo la messa in onda della sfilata, che ha visto trionfare una seducente Sabina, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che l’attenzione si sposterà su Gemma e Cataldo. I due protagonisti racconteranno di essere usciti insieme, ma le cose non sembrano essere andate molto bene.

Per tale motivo, la Galgani informerà il suo corteggiatore di non avere più interesse ad uscire con lui. Il napoletano, dal canto suo, darà luogo ad un gesto estremo per conquistarla. Al trono classico, invece, Vanessa si aprirà con ,Massimiliano.

Nella puntata di oggi: Cataldo fa un gesto estremo

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 17 marzo, rivelano che Maria De Filippi partirà da un filmato di Gemma. La clip in questione conterrà uno sfogo a cui ha dato luogo la dama dopo la precedente messa in onda. In tale occasione, la dama ha tirato in ballo Gianni, che non è stato molto clemente con lei la volta precedente. Dopo aver appreso le sue parole, poi, la donna siederà al centro dello studio insieme a Cataldo. I due racconteranno di essere usciti insieme la sera prima.

Tuttavia, Gemma dirà di aver notato un certo imbarazzo, mentre lui negherà e dirà di essersi trovato molto bene con lei. La dama, però, sembrerà abbastanza decisa sulla sua posizione ed informerà il suo corteggiatore di non avere più interesse a conoscerlo. Lui, allora, le chiederà di uscire dalla trasmissione insieme come gesto estremo di interesse. Il suo comportamento e la sua insistenza, però, verranno criticati.

Cosa accadrà al trono classico di Uomini e Donne

Gianni Sperti, infatti, accuserà Cataldo di essere in studio solo per visibilità. Nella discussione si intrometterà anche Maurizio il poeta, il quale accuserà Gemma di essere colpevole di non mettere a proprio agio gli uomini che si trova dinanzi. Ad ogni modo, dopo un’accesa discussione, Gemma prenderà la decisione di mandare via lo spasimante partenopeo. Nella puntata di Uomini e Donne del 17 marzo, quindi, Cataldo andrà via dallo studio.

Passando al trono classico, invece, vedremo che Massimiliano è uscito con Vanessa. I due sono stati molto bene e lei si è aperta confessandogli alcuni problemi familiari vissuti. In studio, poi, il tronista ammetterà di essere felice nel notare che la corteggiatrice stia cominciando ad aprirsi e a venire fuori per quello che è. Nei suoi pensieri, però, continuerà ad esserci anche Eugenia.