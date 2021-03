Uomini e Donne e Amici sospesi, non vanno in onda oggi, giovedì 18 marzo: ecco i motivi

La programmazione di Canale 5 subirà delle variazioni per quanto riguarda la giornata di giovedì 18 marzo. Nello specifico, i programmi di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici sono stati sospesi.

Per le altre trasmissioni Mediaset, invece, non ci saranno affatto modifiche, almeno fino a questo momento. Il motivo risiede nel fatto che tale giornata è stata definita come la giornata della memoria di tutte le vittime del Covid. Vediamo tutti i dettagli.

Perché Uomini e Donne e Amici sono stati sospesi

Il 18 marzo è divenuta una data molto triste e molto importante per gli italiani. In tale giorno, infatti, l’anno scorso abbiamo assistito alla devastante sfilata di carri, che da Bergamo partivano per portare via le centinaia di salme di morti da coronavirus. Per tale ragione, si è deciso di dedicare, in forma di rispetto, questa giornata a tutte le vittime del Covid. Non solo quest’anno, dunque, ma anche in quelli a seguire, tutti avranno modo di organizzare qualcosa di simbolico e di speciale in questo triste giorno per omaggiare le vittime.

Ebbene, in occasione di un momento così importante, Maria De Filippi ha deciso di apportare una modifica alle sue trasmissioni. Nel dettaglio, infatti, sia Uomini e Donne sia Amici sono stati sospesi. I due programmi sarebbero dovuti essere trasmessi a partire dalle ore 14:45 fino alle 16:11, il primo, mentre dalle 16:11 alle 16:36, il secondo. Tali appuntamenti sono stati cancellati.

Cosa andrà in onda al loro posto e il resto della programmazione

In sostituzione dei due programmi in questione è prevista la messa in onda di un duplice appuntamento con la soap opera Una Vita. Essa comincerà dalle ore 14:08, come sempre, ma invece di terminare alle 14:45, si protrarrà fino alle 16:36. In seguito, poi, ci sarà il piccolo blocco dedicato all’Isola dei famosi, in cui i telespettatori potranno scoprire come se la stanno cavando i naufraghi in questi primi giorni di esperienza.

Ad ogni modo, Uomini e Donne e Amici sono stati gli unici due programmi ad essere sospesi da Mediaset in vista della giornata della memoria. Molto probabilmente la Fascino ha deciso di non trasmettere programmi così leggeri in un’occasione così triste. Tutte le altre trasmissioni andranno in onda regolarmente. A partire dalle 17:10, infatti, ci sarà il consueto appuntamento con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. A seguire, Avanti un altro, per quanto riguarda la sera ci sarà la seconda puntata de L’Isola dei famosi.