Tommaso Zorzi deluso da Francesco Oppini, lo sfogo: “Che falsitá”

Tommaso Zorzi deluso da Francesco Oppini: il motivo

Lunedì sera Tommaso Zorzi ha esordito come opinionista a L’Isola Dei Famosi 15. Dopo la diretta, il rampollo meneghino ha condiviso su Instagram delle Stories in cui ha detto di essere abbastanza emozionato e speranzoso per il suo nuovo impegno sul piccolo schermo. Il 25enne è poi venuto a conoscenza che Francesco Oppini, suo grande amico al Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci erano in diretta insieme su IG.

Quindi, deluso dal non esser stato coinvolto in modo scherzoso ha detto: “Ste, Franci ed Eli in diretta su Instagram e non mi invitano? Che schifo, che falsità, che gente di poco spirito…con me avete chiuso”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto all’ex fidanzato di Iconize.

Il rampollo meneghino chiede ai fan come è andata a L’Isola

Dopo il suo trionfo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sta vivendo un momento magico. Infatti, lunedì scorso il rampollo meneghino ha iniziato ufficialmente la sua nuova esperienza da opinionista alla 15esima edizione de L’Isola Dei Famosi.

Con lui la divertente Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, al momento assente in studio perché è positiva al Covid. Il 25enne milanese, prima della live, ha confessato sul suo account Instagram di essere ansioso per l’esordio, ed anche dopo la lunga diretta su Canale 5 ha domandato ai suoi numerosi follower se avessero apprezzato la sua performance.

Perché Tommaso Zorzi ha cambiato idea? L’ipotesi

E pensare che inizialmente Tommaso Zorzi aveva rifiutato di far parte della squadra di opinionisti de L’Isola dei Famosi. Cosa lo avrà fatto cambiare idea? I più cattivi su internet dicono che il rampollo meneghino ha fatto dietrofront per via del compenso che riceverà ogni settimana. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni il vincitore del Grande Fratello Vip 5 percepirà ben 50 mila euro ad ogni appuntamento.

Resta il fatto che lui, Iva Zanicchi e la conduttrice Ilary Blasi hanno ottenuto un ottimo successo a livello d’ascolti. Ovvero poco più di 3,6 milioni di telespettatori e il 21% di share. Ottimi numeri per la rete ammiraglia Mediaset e ora si aspetta il secondo appuntamento previsto per giovedì prossimo dove ci saranno dei nuovi ingressi.