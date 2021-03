Maria Teresa Ruta chiude definitivamente con Tommaso Zorzi: “Non mi interessa seguirlo”

Maria Teresa Ruta chiude con Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno condiviso lo stesso ambiente per oltre quattro mesi, nonostante ciò i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non sono rimasti in contatto. A lasciare di sasso sono le recenti affermazioni fatte dal rampollo meneghino che durante un’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo ha definito la giornalista falsissima.

Il 25enne, una volta conclusosi il reality show di Canale 5 con la vittoria in tasca non ha digerito alcune dichiarazioni fatte dalla bionda conduttrice a sua insaputa, ragion per cui ha deciso di chiudere i rapporti, rimuovendo la donna e sua figlia Guenda Goria da Instagram. In una recente intervista per SuperGuida Tv, la Ruta ha dato il suo punto di vista sull’intera vicenda: “Io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare ciò che vuole…ma anche a me non interessa molto seguirlo”. Poi ha detto anche che ad oggi non ha ancora eliminato il ragazzo dai suoi contatti ma che con molta probabilità molto presto farà pulizia di contatti.

La giornalista e il rapporto finito con il 25enne milanese

Intervistata da SuperGuida Tv, Maria Teresa Ruta ha risposto alla domanda su un possibile riavvicinamento a Tommaso Zorzi. L’ex conduttrice de La domenica sportiva anche se non esclude un confronto ha affermato che questo allontanamento è avvenuto solo per volontà del rampollo meneghino, a causa di cose che gli sono state riferite da terze persone.

La madre di Guenda Goria, ha fatto sapere di aver sempre parlato chiaro con il 25enne, dicendogli quello che pensava a tu per tu: “Io rimango ferma sulle mie posizioni…Non conosco le motivazioni che ad oggi l’hanno portato ad allontanarsi”.

Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando non si sentono più

Non solo Tommaso Zorzi, pare che Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando non si sentano più. E pensare che dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 i tre erano molto uniti. La moglie di Simone Gianlorenzi, che qualche giorno fa ha attaccato Samantha De Grenet, in una recente intervista ha criticato il modo di fare della giornalista dopo la sua eliminazione dal reality show di Canale 5.

Dopo tali dichiarazioni, la madre di Guenda Goria ha deciso di replicare in questo modo: “Non sono stata livorosa”. L’ex conduttrice de La domenica sportiva ha spiegato di aver incontrato l’ex compagna d’avventura con il marito e che le due donne si sono parlate tranquillamente.