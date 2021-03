Giulia e Pierpaolo, lui si sente trascurato e sbotta su Instagram, lei replica: “Io basita”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip 5

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti ed innamorati all’interno della casa più spiata d’Italia. Una volta fuori, i due hanno scelto di continuare a frequentarsi anche lontano dalle telecamere e riflettori. In questi settimane dopo la chiusura del reality show di Canale 5, il 30enne lucano e l’influencer italo-persiana hanno ammesso più volte di volersi conoscere ancora di più e far sbocciare il loro sentimento.

Nonostante questo, non sono mancate le prime frecciatine velenose come quella lanciata qualche giorno fa dall’ex Velino di Striscia la Notizia su Instagram, il quale ha ammesso di sentirsi trascurato dalla sua nuova fiamma.

La stoccata del 30enne lucano alla fidanzata

Nello specifico, dopo aver condiviso una Storia su Instagram col figlio Leo mentre guardavano i cartoni animati, Pierpaolo Pretelli ha lanciato pure un appello sul suo canale rivolto alla sua fidanzata Giulia Salemi. “Voglio fare un appello pubblico qui sui social a Giulia che oggi mi sta trascurando, mi sta ca… poco. Sono offeso”, ha fatto sapere l’ex Velino di Striscia la Notizia senza giri di parole.

In poche parole, il 30enne lucano non si è fatto problemi a far sapere alla donna che ama che lo avesse considerato poco e niente durante la giornata e che questa cosa gli ha fatto storcere il naso.

La replica di Giulia Salemi su Instagram

Ovviamente la replica di Giulia Salemi non è tardata ad arrivare. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, infatti, è immediatamente corsa ai ripari ed ha pubblicato su Instagram la foto di una videochiamata fatta con Pierpaolo Pretelli, aggiungendo la seguente didascalia: “Mr The Brave: mi sento trascurato”. Subito dopo ha condiviso anche un adesivo con su scritto: “Io basita”.

Quella di lunedì è stata una giornata molto importante per la modella. Il motivo? A quanto pare la ragazza era impegnata a seguire il debutto di sua madre Fariba alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La Tehrani, infatti, dopo aver partecipato con la figlia a Pechino Express, è entrata a far parte del cast di naufraghi di nel reality show condotto da Ilary Blasi.