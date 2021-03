Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset? “Lo scivolone della D’Urso ennesima goccia di un vaso pieno” (FOTO)

Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset

Ebbene sì, dopo quasi trent’anni Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset per colpa di un ennesimo scivolone commesso dalla collega Barbara D’Urso. Una notizia che nelle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio sul web e che ha dato via Twitter il giornalista Giuseppe Candela, che lavora anche per il portale Dagospia.

Come riportato dal professionista, il futuro nell’azienda del Biscione da parte della conduttrice pavese sarebbe addirittura a rischio e il motivo sarebbe legato a quello che è successo domenica sera a Live Non è la D’Urso.

Quindi, stando a Candela sarebbe l’ennesima goccia di un vaso pieno da tempo. “FLASH! A RISCHIO IL FUTURO DI MARIA DE FILIPPI A MEDIASET. IL CONTRATTO DELLA CONDUTTRICE SCADRA’ IL PROSSIMO GIUGNO. LO SCIVOLONE DELLA D’URSO È L’ENNESIMA GOCCIA DI UN VASO PIENO DA TEMPO. IL MALUMORE ALLA FASCINO: COSA FARANNO I VERTICI DEL BISCIONE?”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Tensione a Mediaset per colpa di Barbara D’Urso?

Ovviamente chi non frequenta i corridoi Mediaset difficilmente capirà le parole scritte da Giuseppe Candela su Twitter. Ricordiamo però, che qualche mese fa è iniziata a circolare una voce di una presunta clausola imposta da Maria De Filippi e che vieterebbe alla collega Barbara D’Urso di parlare delle sue trasmissioni televisive o delle storie nate al dating Uomini e Donne o al people show C’è Posta Per Te. (Continua dopo il post)

Le pesanti dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island

Lo scivolone che il giornalista Giuseppe Candela ha citato sul suo profilo Twitter risalirebbe a domenica sera durante la penultima puntata di Live Non è la D’Urso. In quell’occasione, Pietro Delle Piane ospite con la fidanzata Antonella Elia avrebbe definito Temptation Island uno show dove lui recitava un ruolo e che addirittura aveva un copione.

Ovviamente la conduttrice napoletana lo ha immediatamente bloccato chiedendogli di cambiare discorso, ma qualche minuto dopo Carmelita ha fatto delle precisazioni in merito alle dichiarazioni dell’attore, che gli sono costate un denuncia da parte della casa di produzione Fascino PGT. Inoltre, il giorno seguente in tutti i canali social delle trasmissioni della De Filippi, oltre ad informare le azioni legali contro Delle Piane c’è stata anche una stoccata contro Lady Cologno.