Il marito di Stefania Orlando sparisce dai social per la battuta sul Brasile: “Da lì solo cattive notizie” (FOTO)

Guerra a distanza tra Stefania Orlando e Dayane Mello

Nonostante il Grande Fratello Vip 5 sia terminato da oltre due settimane due ex gieffine continuano a regalare delle chicche. Stiamo parlando di Stefania Orlando e Dayane Mello che dentro la casa più spiata d’Italia non hanno avuto un bel rapporto.

Oltre a loro si è aggiunto il musicista Simone Gianlorenzi, marito della bionda conduttrice che dopo una battuta infelice sul Brasile si è visto costretto a disattivare temporaneamente i suoi canali social.

Simone Gianlorenzi a la battuta sul Brasile

La drastica decisione di Simone Gianlorenzi è nata da quella che lo stesso muscista ha definito una battuta infelice sul Brasile e la situazione legata alla pandemia. Un’affermazione che agli occhi dei sostenitori di Dayane Mello è sembrata più una grave offesa.

Su ClubHouse il marito di Stefania Orlando stava parlando dell’emergenza sanitaria che da più di un anno c’è in tutto il mondo e si è spinto a commentare le ultime notizie sulla contagiosità della variante brasiliana. A tal proposito l’uomo ha detto: “Oh dal Brasile arrivano solo cattive notizie”. (Continua dopo il post)

Su CH parlavano del covid e della variante br:

-Simone Gianlorenzi “oh dal Brasile solo brutte notizie arrivano”.

Ma come si fa ad ironizzare su un argomento così delicato. Il suo odio verso Day è smisurato. Sei ridicolo. #mellos #exrosmello #orlenga #prelemi #tzvip — 🌴🐍ORLENGA FANPAGE🐍🌴 (@ORLENGA_FANPAGE) March 13, 2021

La reazione del popolo del web e la decisione di Gianlorenzi

Dopo essersi reso conto di averla sparata grossa, Simone Gianlorenzi ha immediatamente chiesto scusa sui suoi canali social: “Ieri sera ho fatto una battuta MOLTO infelice su CH. Chiedo scusa, mi appeno a testa in giù in mezzo alla piazza”. E se alcuni utenti web lo hanno difeso ricordando agli altri che il musicista non è un vero e vip, quindi non è abituato a parlare in pubblico, c’è chi lo ha pesantemente attaccato e criticato.

Ad esempio, l’influencer campana Deianira Marzano ha commentato la vicenda così: “Se mio marito invece di andare a lavoro alla Asl o in qualsiasi altro posto perdesse tempo così lo lascerei”. Talmente è stato bersagliato che l’uomo si è visto costretto a disattivare i suoi canali. Ovviamente non sono mancate le altre reazioni su Twitter, eccole: