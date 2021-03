Isola dei Famosi, Iva Zanicchi svela un retroscena: “Mia figlia mi ha sgridata”

Iva Zanicchi rimproverata dalla figlia: il motivo

Il primo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 è stato all’insegna della gaffe e ai doppi sensi. Infatti, oltre alla padrona di casa Ilary Blasi nemmeno l’opinionista Iva Zanicchi è stata da meno. Soprattutto durante la presentazione dei naufraghi che sono sbarcati in Honduras. Ad esempio, quando é arrivato il turno di Daniela Martani, pronta a tuffarsi dall’elicottero per raggiungere la spiaggia, la cantante rivolgendosi all’ex gieffina chiamandola signora vegana, ha detto che sarebbe stato strano se mentre nuotava le sarebbe entrato un pesce in bocca.

La battuta della donna ha fatto ridere tutto il pubblico in studio ma anche quello da casa e del web. Intervistata a Casa Chi, l’Aquila di Ligonchio a proposito di questa battuta, ha asserito: “La mia uscita non voleva essere spiritosa, però posso chiedere scusa, lí ho esagerato, mi hanno sgridato tutti, anche mia figlia mi ha sgridata”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato.

Iva Zanicchi parla delle nomination

Nella nuova puntata di Casa Chi è intervenuta Iva Zanicchi dove ha espresso la sua opinione sul primo appuntamento della 15esima edizione de L’Isola Dei Famosi, reality show in cui lei è opinionista insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Nella trasmissione via web ha parlato anche del primo televoto tra Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti.

La cantante, però, non avrebbe mandato loro due al televoto perché secondo lei sono in grado di poter creare dinamiche interessanti sull’isola: “Avrei mandato qualcun altro al televoto, tipo la Melillo”.

Tommaso Zorzi opinionista a L’Isola dei Famosi 15

Oltre ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini al momento in isolamento per il Covid, l’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha visto l’esordio di Tommaso Zorzi come opinionista. Il rampollo meneghino si è detto molto emozionato per questo nuovo ruolo. Per il 25enne si tratta di un grande riconoscimento da parte di Mediaset dopo essere riuscito a trionfare al Grane Fratello Vip 5.

Inoltre, si mormora che l’influencer per ogni puntata intascherebbe ben 50 mila euro. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni. Voci che vedrebbero Ilary Blasi con 50 mila euro ad ogni appuntamento, la Zanicchi 20 mila euro, mentre Elettra Lamborghini 25 mila euro.