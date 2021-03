Arisa, il fidanzato la molla e annulla le nozze. Lei sbotta: “Non sono nata per dedicarmi totalmente a lui”

Andrea Di Carlo lascia Arisa

Nelle ultime ore è arrivata la notizia della rottura inaspettata tra Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo. Quest’ultimo ha rivelato: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”.

A quanto pare, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbero state le affermazioni che la prof di canto di Amici di Maria De Filippi ha fatto recentemente a Domenica In, il talk di Rai Uno condotto da Mara Venier.

L’uomo annulla il loro matrimonio e si fa ridare l’anello

Dopo le affermazioni fatte da Arisa, il fidanzato Andrea Di Carlo, pure manager della cantante lucana, ha rilasciato una lunga intervista ad Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani. Parlando col giornalista l’uomo ha spiegato di aver annullato il matrimonio con la donna che amava.

“A Domenica In hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, temo non abbia dimenticato del tutto il suo ex. Era rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Non ci sarà nessun matrimonio, mi sono ripreso l’anello”, ha detto il professionista.

La replica di Arisa all’intervista dell’ormai ex fidanzato

Dopo l’intervista di Andrea Di Carlo al settimanale Oggi, nelle ultime ore è arrivata la replica di Arisa. In un’intervista rilasciata al quotidiano nazionale il Corriere della Sera, la professoressa di Amici di Maria De Filippi ha replicato in modo piccato.

“Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi ‘o me, o tutto il resto. Sono una donna molto indipendente. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Io ho il mio staff, tante persone attorno a me. E lui non voleva ‘condividermi’ con nessuno”, ha concluso la lucana.