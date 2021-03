Isola dei Famosi, incubo spinto per Elisa Isoardi: “C’è già voglia di sco**re”

Il Visconte Guglielmotti marca Elisa Isoardi

Chi ha seguito il primo appuntamento dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi si è accorto che durante tutta la serata ci sono state numerose gaffe e doppi sensi. Inoltre, una volta in Palapa la conduttrice romana ha parlato di una certa passione che un naufrago prova nei confronti di una compagna d’avventura.

Stiamo parlando di Ferdinando Guglielmotti che ha mostrato un certo interesse per l’ex volto Rai Elisa Isoardi. Quest’ultima però, felice per questa nuova esperienza sul piccolo schermo ha rimandato al mittente le lusinghe facendo capire al nobile che con lei ‘non c’è trippa per gatti’. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa hanno detto i due concorrenti del reality show di Canale 5.

Il due di picche della conduttrice piemontese

Chiamato in causa da Ilary Blasi, il Visconte Guglielmotti ha ammesso di essere molto attratto dall’affascinante Elisa Isoardi. Inoltre, il naufrago de L’Isola dei famosi 15 ha aggiunto di essere esperto di tantra yoga, e in particolare di sesso tantrico, sdoganato diversi anni fa dalla popstar britannica Sting.

In poche parole ha fatto una sorta di dichiarazione all’ex padrona di casa de La prova del cuoco. Il nobile fuori controllo, ha aggiunto anche: “Io amo la donna in maniera tantrica. Voglio dare amore per un giorno intero”.

Affermazioni abbastanza forti che hanno trovato un muro di ghiaccio. Infatti, la professionista piemontese ha gelato Guglielmotti in questo modo: “Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico… Quindi direi che abbandono qui”. In poche parole, l’ex di Matteo Salvini gli ha riservato un bel due di picche.

L’ironia di Dagospia su Isoardi e il Visconte

Dopo questo divertente siparietto nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, sul web si è scatenata l’ironia. Ad esempio, Dagospia su questa curiosa vicenda ha utilizzato il seguente titolo ad un articolo che parla di Elisa Isoardi e il Visconte Guglielmotti: “Neanche so’ sbarcati che all’Isola dei famosi c’è già voglia di sc***. Fernando Guglielmotti marca stretto Elisa Isoardi spacciandosi per un esperto di sesso tantrico”. In tutto questo, cosa ne penseranno i diretti interessati? Staremo a vedere se Ilary Blasi nel prossimo appuntamento dirà a loro cosa sta accadendo nel nostro Paese.