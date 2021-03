Tommaso Zorzi, errore all’Isola dei famosi: “Questo non deve più accadere” (VIDEO)

Tommaso Zorzi si è lasciato intervistare dai giornalisti di Casa Chi ed ha fatto delle confessioni inedite sull’Isola dei famosi. Il giovane ha esordito commentando il suo ruolo da opinionista e non ha potuto fare a meno di sollevare una critica.

L’influencer è un ragazzo fortemente severo con se stesso, pertanto, malgrado tutti gli abbiano fatto i complimenti per il suo debutto, lui è rimasto deluso da un fatto in particolare. Ecco di cosa si tratta.

L’errore di Tommaso Zorzi all’Isola dei famosi

I giornalisti di Casa Chi si sono sbizzarriti con le domande a Tommaso Zorzi in merito a questo suo nuovo percorso all’Isola dei famosi. Il ragazzo sta vivendo un periodo molto fortunato dal punto di vista lavorativo e non ha potuto fare a meno di mostrarsi profondamente grato a tutti coloro che stanno permettendo il suo successo. Proprio in virtù di questo senso di gratitudine, però, il giovane non ha potuto fare a meno di mostrarsi particolarmente deluso per un fatto verificatosi in occasione della prima puntata del reality show.

Nel dettaglio, Tommy ha detto di essere stato parecchio emozionato, specie nella prima parte della puntata. Questo lo ha frenato non permettendogli di mostrare appieno la sua esuberanza e il suo temperamento. Ebbene, questo è un errore che non dovrà ripetersi mai più. Nelle prossime puntate, dunque, dovremmo vedere un Tommaso molto più agguerrito e rapido nei tempi di risposta televisivi.

Cosa pensa dei protagonisti del reality show

In merito alle sue compagne di viaggio dell’Isola dei famosi, invece, Tommaso Zorzi ha speso solo parole positive. Si trova molto bene con Iva Zanicchi, con la quale è stato amore a prima vista, e anche con Ilary Blasi. Sui concorrenti, invece, l’influencer non ha potuto fare a meno di mostrarsi un po’ deluso dai “Rafinados”, i quali devono imparare a sporcarsi le mani un po’ di più.

Tra i suoi preferiti, invece, ci sono sicuramente Giles Rocca, per gli uomini, Drusilla Gucci e Vera Gemma, per le donne. Il primo ha suscitato subito l’attenzione dell’influencer per i suoi addominali scolpiti. Le due fanciulle, invece, hanno dimostrato, già dalla prima puntata, di avere due caratteri molto decisi, cosa sicuramente fondamentale quando si prende parte ad un reality show. Parole decisamente meno positive, invece, per Akash, sul quale Tommy non si è ancora ricreduto.