Akash Kumar, gravi segnalazioni: “Si prese i soldi e scappò in Brasile, ha altri nomi” (FOTO)

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato una serie di segnalazioni piuttosto gravi che riguardano Akash Kumar, attualmente concorrente dell’isola dei famosi. Nello specifico, pare che il protagonista non si sia comportato sempre in modo egregio con le donne del suo passato.

Diverse persone, che hanno dichiarato di aver avuto un flirt con lui, hanno spiegato di essere state “sedotte e abbandonate” dal bel modello dagli occhi di ghiaccio. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le segnalazioni su Akash Kumar

Akash Kumar è, sicuramente, tra i personaggi più discussi di questa edizione dell’isola dei famosi, sta di fatto che sono trapelate anche delle pesanti segnalazioni sul suo conto. Alcune fan dell’influencer Deianira Marzano le hanno mandato dei messaggi in privato contenenti delle informazioni alquanto compromettenti sul suo conto. Una donna in particolare ha detto di aver avuto un flirt con lui tra il 2013 e il 2014.

I due si conobbero all’interno di un locale e il giovane si mostrò, sin dal primo momento, molto interessato al denaro. Inoltre, in tale occasione si presentò con un nome diverso e raccontò vicende familiari lontane dalla realtà dei fatti. La persona in questione conserva un ricordo pessimo di Akash, in quanto lo ha dipinto come un ragazzo bugiardo, maleducato ed estremamente pieno di sé, ma questo non è tutto.

Il nome falso e l’inganno

In seguito sono sopraggiunte nuove segnalazioni su Akash Kumar. Un’altra donna ha dichiarato di aver conosciuto il modello anni fa e, in tale occasione, si presentò come Pedro Pablo. Lui le fece una corte serratissima, prenotando anche stanze d’hotel e cene romantiche, ma mostrando sempre carte false per non pagare. La donna, inoltre, ha raccontato che Akash le disse di avere una situazione familiare molto contorta. Sua madre si trovava in Brasile in quanto la nonna era profondamente malata.

Lui era in Italia per lavorare in modo da poter mantenere la sua umile famiglia. La persona in questione ha detto di essersi lasciata abbindolare da questi racconti, al punto da offrire al giovane un supporto economico. Dopo essersi preso i soldi, però, Kumar sparì nel nulla lasciando la donna in questione con un pugno di mosche. Analoga storia è stata raccontata anche da altre testimoni, pertanto, la posizione del modello si sta drasticamente compromettendo. Ci sarà un intervento da parte sua? Vedremo.