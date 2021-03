Il Paradiso delle signore spoiler 19 marzo: Fiorenza fa una scoperta su Dante, Cosimo nei guai

Gli spoiler dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 19 marzo, rivelano che l’affare tra Umberto e Cosimo sfumerà definitivamente. Questo porrà il giovane Bergamini in una situazione davvero difficoltosa.

Per quanto riguarda Dante, invece, quest’ultimo commetterà un passo falso. Prima di allontanarsi da Milano per un po’ di tempo, lascerà la sua agenda al circolo, la quale verrà nelle mani proprio di Fiorenza. La donna farà delle scoperte inattese.

Si mette male per Cosimo al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 19 marzo del Paradiso delle signore vedremo che zia Ernesta si deciderà, finalmente, a dare il benestare a sua nipote, la quale potrà rimanere a Milano con le sue amiche. Dopo l’intermediazione di Gloria, infatti, la donna cambierà idea e consentirà a Stefania di andare a vivere con Anna, Irene e Maria. Per quanto riguarda Marcello e Ludovica, invece, i due si mostreranno sempre più inclini a cercarsi, malgrado abbiano deciso di allontanarsi.

In caffetteria, intanto, cominceranno a verificarsi dei problemi. Sofia non riuscirà più a gestire da sola l’immensa mole di lavoro, pertanto, si mostrerà assai propensa a lasciare il suo impiego. Problemi abbastanza seri anche per Cosimo. Umberto informerà il giovane che l’affare che avevano sancito, purtroppo, è irrimediabilmente sfumato. Il Bergamini, dunque, non potrà costruire nulla sui terreni appena acquistati.

Spoiler 19 marzo: la scoperta di Fiorenza

Questa situazione porrà in serissime difficoltà economiche il giovane, il quale non potrà fare a meno di avere un crollo emotivo. Su di un altro versante, invece, al Paradiso delle signore, nella puntata del 19 marzo, vedremo che ci sarà un’altra questione a cui badare. Si tratta di Dante Romagnoli, il quale continuerò a destare molte domande in sua cugina. Il nuovo arrivato comincerà ad interessarsi parecchio alla situazione economica di Umberto Guarnieri. Per tale ragione, cercherà di informarsi il più possibile a riguardo.

Ad un certo punto, poi, comunicherà a sua cugina la necessità di allontanarsi per un po’ di tempo da Milano a causa di questioni lavorative. La sua scusa potrebbe sembrare credibile, tuttavia, il protagonista si renderà protagonista di una dimenticanza che gli costerà molto caro. In particolar modo, infatti, dimenticherà la sua agenda al circolo. Tale oggetto finirà proprio nelle mani di Fiorenza, la quale si troverà a fare delle scoperte inattese sulla vita del nuovo arrivato.