Stefania Orlando svela cosa è successo con Maria Teresa dopo il GF Vip e il presunto astio con Rosalinda

Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista a Fanpage nella quale ha sviscerato molti argomenti interessanti per il popolo del web, come ad esempio la natura del rapporto con Maria Teresa Ruta. Le due donne, in un primo momento, avevano legato all’interno del reality show. Dopo un po’, però, sono cominciati a venir fuori delle incongruenze.

Per tale ragione, la terza classificata ha deciso di raccontare cosa sia accaduto una volta uscita dalla casa. Inoltre, l’ex conduttrice Rai ha parlato anche del presunto astio con Rosalinda Cannavò di cui si è discusso in questi giorni.

I rapporti tra Stefania e Maria Teresa

I rapporti che nella casa del GF Vip sembravano indissolubili, sono considerevolmente cambiati una volta terminato il programma. A capitolare completamente è stato il legame tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Verso la parte conclusiva della loro esperienza, le due dame si erano punzecchiate parecchio. Entrambe avevano espresso pareri poco carini nei confronti dell’altra. Per tale ragione, durante un’intervista, Stefania ha chiarito come stiano le cose.

Una volta terminato il programma, le due donne non si sono mai più parlate. La Orlando ha chiarito che, probabilmente, nessuna delle due ha sentito l’esigenza di telefonare all’altra. Forse è necessario attendere che passi questo periodo di detox prima di ricucire alcuni rapporti. Ad ogni modo, le porte della conduttrice sono rimaste aperte. In merito al presunto astio con Rosalinda, invece, la donna ha smentito categoricamente.

La orlando su Rosalinda, Giulia ed Elisabetta

Stefania Orlando, dopo aver chiarito la questione inerente Maria Teresa, è passata agli altri ex coinquilini. Sul web erano circolate delle voci secondo cui tra lei e Rosalinda ci fosse una rivalità a causa di alcuni commenti sospetti. La donna ha chiarito di non avere assolutamente nulla contro l’attrice. La protagonista, poi, è intervenuta anche sulla vicenda del commento rimosso su Giulia e Pierpaolo.

Nello specifico, ha ammesso di aver cancellato quel commento in quanto le cominciarono ad arrivare valanghe di notifiche, al punto da bloccarle il telefono. Per tale ragione, deciso di cancellare tutto. Da quel momento in poi, la Orlando ha ammesso di avere una certa paura nel commentare quello che accade sui social. Decisamente disteso, invece, sembra essere il rapporto con Elisabetta Gregoraci. Le due donne, infatti, hanno fatto una diretta su IG nella quale si sono scambiate complimenti reciproci e frasi molto gentili.