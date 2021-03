Akash Kumar fidanzato con Giovanna Abate? La risposta in un audio privato (FOTO)

In queste ore stanno circolando molte indiscrezioni su Akash Kumar, tra cui anche quella che lo vedrebbe fidanzato con Giovanna Abate. Tra il modello e l’ex tronista di Uomini e Donne sembrava stesse nascendo una storia prima che lui sbarcasse sull’isola dei famosi.

Dopo numerosi pettegolezzi e supposizioni diffuse sul web, però, è arrivata la risposta definitiva. L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato sul suo profilo Instagram un audio all’interno del quale il modello chiarisce tutta la situazione. Ecco, dunque, cosa è successo davvero.

L’audio privato di Akash Kumar

Akash sembra essere il personaggio più discusso dell’isola dei famosi, almeno per il momento. Dopo le numerose segnalazioni circolate sul suo conto, infatti, si era aggiunto anche un altro pettegolezzo. Secondo diverse persone, infatti, tra Akash Kumar e Giovanna Abate sembrava essere nato un sentimento. Per diverse settimane sono circolate foto e indiscrezioni che accostavano i due protagonisti all’ipotesi di flirt. Ad ogni modo, adesso sembra sia arrivata la risposta definitiva.

A chiarire la situazione è stato direttamente Akash. Quest’ultimo, prima di partire per il reality show di Canale 5, ha inviato un audio privato ad Amedeo Venza in cui ha spiegato tutto. Akash ci ha tenuto a precisare di non avere assolutamente nessuna storia con l’ex tronista di Uomini e Donne. Il giovane è sembrato anche piuttosto spazientito, sta di fatto che ha aggiunto anche altri dettagli. (Continua dopo la foto)

La reazione di Giovanna Abate

Il protagonista ha detto di essere stanco di trovarsi sempre al centro di polemiche che riguardano la sfera del gossip. Il suo unico mondo è quello della moda, pertanto, non desidera essere accostato a nessun capitolo trash. Akash Kumar ha definito, quindi, fake news quella che lo accosta a Giovanna Abate. Inoltre, ci ha anche tenuto a chiarire di essere completamente single. Tuttavia, se la risposta dell’attuale naufrago è pervenuta con una certa tempestività, lo stesso non può dirsi per la ragazza.

La dama, infatti, non si è ancora espressa in modo esplicito attraverso il suo profilo Instagram. Tra i suoi contenuti ci sono solamente sprazzi di vita quotidiana in cui lei mostra ai fan il suo lavoro, le sponsorizzazioni e cosa fa nel tempo libero. Nessuna parentesi, dunque, è stata dedicata alla sua vita sentimentale. Non ci resta che attendere per vedere se cambieranno le cose.