Oroscopo 18 marzo 2021: cautela per Ariete, Pesci pieni di sogni nel cassetto

L’Oroscopo del 18 marzo esorta gli Ariete e gli Scorpione a mantenere la calma. I Toro sono alla ricerca di stabilità, mentre i Pesci devono avere un po’ di più i piedi per terra

Previsioni 18 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. L’Oroscopo del 18 marzo vi esorta a mantenere la calma. Evitate di impelagarvi in discussioni troppo accese. Prestate attenzione alle persone che vi circondano, specie in campo professionale, non tutti si stanno comportando in modo sincero. In amore vi serve una ventata di novità che doni nuova vita ad un rapporto logoro.

Toro. Momento pieno di stabilità e desiderio di costruire cose importanti. Se avete cominciato da poco un rapporto, cercate di non fare troppe pressioni al partner, perché potrebbe non essere sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Nel lavoro, invece, ci sono buone probabilità di ricevere una promozione.

Gemelli. Siete in un momento della vostra vita in cui lasciate prevalere la ragione. Anche nei rapporti di coppia resterete particolarmente affascinati dalla mente delle persone con le quali vi rapporterete. Per quanto riguarda il lavoro, invece, impegnatevi e otterrete i risultati sperati.

Cancro. Fase di ripresa per quanto riguarda l’amore. Se avete delle questioni in sospeso cercate di risolverle nella giornata odierna, o al massimo domani. In campo professionale potreste trovarvi dinanzi una scelta importante da fare. Non lasciatevi prendere dal panico e valutate attentamente i pro e i contro.

Leone. Cercate di essere un po’ più tolleranti verso coloro i quali hanno opinioni diverse dalle vostre. Non ostinatevi a tutti i costi nella speranza di far cambiare idea agli altri. In campo professionale ci sono delle cose da rivalutare. Non siete invincibili, anche a voi capita di sbagliare qualche volta.

Vergine. L’Oroscopo del 18 marzo denota una giornata un po’ turbolenta. Avete la testa da un’altra parte e questo potrebbe spingervi a commettere degli errori sia in campo professionale sia sentimentale. Prestate attenzione a ciò che direte o farete nelle prossime 24 ore.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo non è il momento di guardare al passato. Qualunque porta si sia chiusa alle vostre spalle non rimuginate più. Concentratevi, piuttosto, su tutto quello che potete fare per migliorare il vostro futuro e costruire basi solide. In amore vi sentite un po’ demotivati.

Scorpione. Il segreto del successo è celato nella calma. Cercate di non arrabbiarvi subito per ogni piccolo impedimento. Ricordate che le cose si ottengono con pazienza e determinazione. Se non siete soddisfatti della professione, cercate di mettervi nuovamente in carreggiata guardandovi attorno.

Sagittario. Periodo molto interessante per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se il vostro partner vi sembra annoiato o annoiata cercate di trovare il modo di fare qualcosa di carino. Ritagliatevi un po’ di tempo necessario per dedicarvi anche ai vostri affetti e alla famiglia, che in questo periodo avete trascurato.

Capricorno. I nati sotto questo segno stanno gradualmente recuperando la stima in sé e la forza per rialzarsi e affrontare il mondo con una certa tenacia e grinta. Dal punto di vista professionale stanno per arrivare delle risposte importanti. In amore, invece, sarà difficile riuscire a dirvi di no.

Acquario. L’Oroscopo del 18 marzo vi esorta ad essere un po’ cauti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se avete delle questioni in sospeso, meglio rimandare ai prossimi giorni i chiarimenti. Oggi vi sentite un po’ irrequieti, forse a causa delle troppe cose a cui badare in campo lavorativo.

Pesci. La vostra mente è piena di sogni e di desideri. Cercate di essere un po’ più razionali e di tramutare in fatti le cose che, per il momento, sono solo nella vostra testa. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, siate cauti se avete appena cominciato una nuova relazione.