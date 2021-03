L’Isola dei Famosi Akash Kumar, arriva la segnalazione: “Ha preso in giro…”

Akash Kumar avrebbe preso in giro tante donne: la segnalazione

Sono passati pochissimi giorni dall’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ma gia un naufrago in particolare sta facendo parlare di sé. Stiamo parlando di Akash Kumar, il quale nelle ultime ora ha avuto una forte discussione con Drusilla Gucci. Sul modello, Giacomo Urtis martedì a Pomeriggio Cinque ha anche insinuato che si possa essere fatto un operazione per cambiare il colore dei suo occhi. In attesa di avere conferme, nella mattinata di mercoledì Deianira Marzano ha fatto una segnalazione sul concorrente.

Nello specifico, la nota influencer campana ha confessato su Instagram di essere venuta a conoscenza che il ragazzo avrebbe preso in giro tante donne nella sua vita. “Lui ha preso in giro un po’ di donne…E sapete che io questa cosa non la posso tollerare…Mi hanno scritto delle persone SERIE!”, ha detto la napoletana. Subito dopo quest’ultima ha condiviso sul suo canale social alcuni messaggi di donne che pare siano state raggirate da Akash negli ultimi anni.

Akash Kumar dice alla Marzano di aver subìto razzismo

Sempre attraverso delle Stories su Instagram, Deianira Marzano ha espresso anche un suo punto di vista sull’intera vicenda portata alla luce su Instagram. Nello specifico, la nota influencer partenopea ha detto che ha conosciuto personalmente Akash Kumar, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 2021. E proprio in uno dei loro incontri le avrebbe confidato di aver subito attacchi razzisti.

Dopo essere venuta a conoscenza di tutta questa storia, la donna ha iniziato ad nutrire dei sospetti su tali confessioni ipotizzando le abbia fatte solo per essere tutelato da lei sui social network. “Mi ha presa in giro facendo leva sulla mia buona fede…Diceva di essere un bravo ragazzo e che aveva subìto razzismo…Era solo un modo per evitare che io parlassi di queste segnalazioni…”, ha asserito la Marzano.

Deianira Marzano parla del possibile intervento gli occhi di Akash

Subito dopo, sempre sul suo account Instagram, Deianira Marzano ha espresso anche un suo parere sulla presunta operazione chirurgica a cui si sarebbe sottoposto Akash Kumar diversi anni fa. E su tutta questa storia, l’influencer campana ha preso una posizione netta, affermando che lei non assolutamente contro la chirurgia estetica.

Anche se naturalmente certi interventi sarebbe meglio evitarli visto che sono abbastanza pericolosi, oltre che vietati in Europa, “Ognuno di se stesso è libero di fare cosa vuole…”, ha detto la donna riferendosi al concorrente dell’Isola dei Famosi 15.