Lutto per Elettra Lamborghini: “Non ho pace in questo periodo…” (FOTO)

Elettra Lamborghini sta combattendo contro il Covid ma, come se non bastasse, poche ore fa è sopraggiunta anche una trite notizia inerente un lutto appena subito. La ragazza si trova attualmente in isolamento domiciliare, lontano da tutto e tutti.

A tenerle compagnia ci sono solamente i suoi cani, che stanno rappresentando per lei l’unica fonte di svago e di contatto fisico con qualche essere. Purtroppo, però, questa mattina uno dei suoi amici a quattro zampe è venuto a mancare.

Il lutto di Elettra Lamborghini

In queste ore, sul profilo Instagram di Elettra Lamborghini è apparsa una notizia molto triste inerente un lutto subito dalla dama. La cantante sta affrontando un periodo parecchio difficile in quanto è risultata positiva al Coronavirus. Fortunatamente non ha mai avuto grossi sintomi, se non qualche lieve peggioramento nei giorni scorsi. Tuttavia, la quarantena si sta rivelando davvero parecchio difficile per una donna così iperattiva e piena di entusiasmo come lei.

La sua unica fonte di svago, in questi giorni, sono i social e i suoi cani. Proprio uno di loro, però, è venuto tristemente a mancare. La donna ha dato il tristissimo annuncio qualche ora fa tra le sue Instagram Stories. Nel commento, la protagonista non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare allo sconforto dicendo che questo sia davvero un periodo privo di pace per lei.

La cantante è in attesa dei tamponi

Tuttavia, anche in un momento così drammatico, non ha potuto fare a meno di tirare fuori il suo modo di fare eccentrico e particolare. Per tale ragione, ha esortato chiunque le stesse portando sfortuna a smettere di “tirargliela”. L’annuncio del lutto di Elettra Lamborghini è poi stato seguito da un’immagine del cane appena defunto. Stando a quanto trapelato dai suoi social, pare che l’animale non stesse male.

Fino alla sera prima, infatti, la donna lo aveva ripreso come se nulla fosse. A parte questa tragica scomparsa, Elettra ha annunciato ai fan che tra oggi e domani avrebbe dovuto fare due tamponi di riscontro per vedere se, finalmente, si sia negativizzata. Il primo tampone è quello che ha deciso di fare privatamente, mentre il secondo è quello prenotato dall’ASL. Non ci resta che attendere per vedere se riceverà questa buona notizia che potrebbe sollevare leggermente il morale della cantante.