Stefania Orlando rompe il silenzio su Maria Teresa Ruta: “Non ho sentito l’esigenza di farlo”

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta in che rapporti sono?

Senza ombra di dubbio Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono state due delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 sa perfettamente che la conduttrice e la giornalista stretto una bella amicizia che, nelle ultime settimane prima dell’eliminazione della madre di Guenda, c’è stato un allontanamento improvviso. Dopo il termine del programma che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, come saranno ora i rapporti fra le due ex gieffine?

Sono passate poco più di un paio di settimane da quando la famosa porta rossa del loft di Cinecittà si è chiusa, quindi alcuni hanno avuto modo di sentirsi e vedersi. Ad esempio la moglie di Simone Gianlorenzi ha continuato il rapporto d’amicizia con il rampollo meneghino, oltre alle coppie Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ma anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Anche se quest’ultimi si sono separati per motivi di lavoro.

Le due donne ancora non si sono sentite

Per quanto riguarda Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, le cose sarebbero non andrebbero proprio bene. Infatti, pare che il loro rapporto sia più delicato, viste le incomprensioni delle ultime settimane all’interno della casa più spiata d’Italia.

In una recente intervista rilasciata al portale Fanpage, la moglie di Simone Gianlorenzi ha detto la sua sull’attuale rapporto con la giornalista, svelando ai lettori se si sente ancora con l’ex compagna d’avventura.

Stefania Orlando parla di Maria Teresa Ruta

Intervistata da Fanpage, Stefania Orlando su Maria Teresa Ruta ha detto: “Non ci siamo sentite. Sono passate solo due settimane, probabilmente ci vuole anche un periodo di detox da tutto quello che è successo. Una telefonata si può fare da parte di entrambe. Evidentemente, nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla. Non ho nulla contro di lei. Ci sono state delle cose che ho letto che posso non avere condiviso, ma questo non significa che vanificheranno il rapporto che abbiamo avuto. Ci risentiremo sicuramente, magari in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci”.

Stando alle affermazioni della bionda conduttrice, i dissapori fra le due ex gieffine non si sarebbero appianati e, almeno per il momento, restano ancora delle tensioni che erano nate all’interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.