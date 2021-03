Uomini e Donne spoiler venerdì: Gemma e Maurizio ci riprovano, ritorno inatteso

Dopo la sospensione di Uomini e Donne, prevista per il giorno giovedì 18 marzo, il programma di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente venerdì 19 marzo. La messa in onda comincerà con Gemma Galgani nuovamente al centro dello studio.

La dama confesserà di sentirsi parecchio sola, pertanto, deciderà di tornare a frequentare Maurizio. Questa decisione, però, genererà un certo sconcerto tra i presenti, specie tra gli opinionisti. Inoltre, la puntata sarà caratterizzata anche da un ritorno inatteso.

Spoiler venerdì: ritorno di fiamma per Gemma e Maurizio

Gli spoiler della puntata di venerdì di Uomini e Donne rivelano che si partirà con un filmato inerente la sfilata della volta scorsa. Dopo un acceso dibattito sulla questione, la Galgani manifesterà il suo malessere e dirà di sentirsi parecchio sola. Per tale ragione, nel corso della settimana ha mandato dei messaggi a Maurizio, quello de “Il Segreto”. Quest’ultimo ha inaspettatamente ricambiato con piacere e la situazione comincerà a farsi davvero strana.

In studio entrambi diranno di essere propensi a tornare a conoscersi e a sentirsi, ma la cosa insospettirà gli opinionisti. I due, infatti, accuseranno Gemma di essere ridicola a sentire nuovamente Maurizio dato che, in precedenza, lo ha accusato di voler uscire con lei solo per farsi pubblicità. Ad ogni modo, durante il dibattito ci sarà un pungente intervento di Maria De Filippi.

Nicola torna a Uomini e Donne

La conduttrice, infatti, chiederà a Maurizio se, in questi giorni, sia stato contattato da alcuni sponsor i quali gli avrebbero detto di tornare a frequentare Gemma per visibilità. Lui negherà spudoratamente, ma la conduttrice gli dirà di essere venuta in possesso di alcune segnalazioni. Il cavaliere, però, tergiverserà parecchio, al punto che la padrona di casa troncherà bruscamente l’argomento. In seguito, poi, ci sarà un ritorno inatteso.

Nicola Vivarelli, infatti, si presenterà nuovamente in studio nella puntata di venerdì di Uomini e Donne. Dopo tre mesi di lontananza a causa del lavoro, il giovane dirà di volerci riprovare, nella speranza che questa volta gli vada meglio. Il ragazzo dirà di essersi messaggiato anche con Gemma, ma in modo del tutto amichevole. È importante precisare che il suo ritorno in studio non abbia assolutamente nulla a che vedere con Gemma Galgani. Successivamente, poi, si parlerà del triangolo Samantha, Gero e Lara e il cavaliere prenderà una decisione inaspettata.