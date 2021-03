Uomini e Donne, perché oggi pomeriggio non va in onda? La decisione Mediaset

Uomini e Donne oggi pomeriggio non va in onda: il motivo

Oggi pomeriggio ci sarà un improvviso ed inaspettato cambio di palinsesto su Canale 5. Stando al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, giovedì 18 marzo Maria De Filippi non andrà in onda con i suoi programmi televisivi. Di conseguenza, salteranno sia il dating show Uomini e Donne che il talent Amici 20. Per quale ragione?

Oggi è la giornata dedicata al ricordo delle vittime che sono venute a mancare a causa della pandemia da Covid–19. Ragion per cui gli appuntamenti di Amici 20 e U&D non andranno in onda come di consuetudine in segno di rispetto. Ma andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

Stop al dating show di Maria De Filippi per ricordare i morti del Covid–19

In un primo momento, una volta appresa la notizia, il pubblico di Maria De Filippi si è chiesto per quale ragione questo improvviso cambio di palinsesto. Addirittura, alcuni hanno ipotizzato alla querelle nata tra quest’ultima e Barbara D’Urso riguardo le recenti affermazioni fate da Pietro Delle Piane a Live Non è la D’Urso.

La ragione è un’altra, Amici e Uomini e Donne non andranno in onda oggi, giovedì 18 marzo 2021 è solo per il fatto che la casa di produzione (Fascino) non ha potuto rieditare gli appuntamenti in questione aggiungendo un commento per ricordare gli oltre 100 mila morti del Covid–19. “Rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte…”, si legge sul blog Davide Maggio.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne? La nuova programmazione

Dopo aver appreso tale notizia, in tanti si sono chiesti cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Oggi, giovedì 18 marzo 2021, come riportato dalla guida Tv di Mediaset verrà trasmessa la soap opera iberica Una Vita Acacias 38. Quindi non ci sarà un allungamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno.

Ricordiamo infine, che tutti gli altri programmi del pomeriggio di Canale 5 andranno regolamentare in onda, compreso Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso e la fascia quotidiana de L’Isola dei Famosi 15 e appunto la serie tv turca con Cana Yaman e Demet Ozdemir.