Giulia Salemi annuncia un problema familiare: “Mia nonna é stata ricoverata”

Giulia Salemi torna sui social dopo due giorni d’assenza

Dopo il fine settimana trascorso a Roma insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, i fan dei Prelemi si sono domandati che fine abbia fatto Giulia Salemi. Infatti, quest’ultima difficilmente è inattiva sui social, soprattutto su Instagram. Dopo un paio di giorni di assoluto silenzio in cui é vista poco e nulla, l’influencer italo-persiana ha rotto il silenzio, spiegando la ragione della sua assenza.

“Purtroppo ho avuto un problema familiare: mia nonna a Piacenza é stata ricoverata in ospedale e nelle ultime quarantotto ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Immediatamente dopo la ragazza ha rassicurato i suoi follower preoccupati spiegando di essere tranquilla e di stare bene. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha detto la modella.

La nonna della modella era in ospedale; l’annuncio su IG

Dopo per aver spiegato le ragioni per la quale non è stata particolarmente attiva su Instagram, Giulia Salemi ha voluto fornire anche qualche informazione in merito alle condizioni di salute della sua nonna. L’influencer italo-persiana ha potuto tirare un respiro di sollievo perché ha spiegato che ora la nonna per fortuna é stabile, sta bene ed é tornata a nella sua abitazione.

Immediatamente dopo la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha detto: “La nonna sta bene, tutto ok, vi aggiorno nel caso…sapete quanto io abbia a cuore la nonna Giuli poiché é l’ultima che mi é rimasta, ricordiamoci sempre che c’é la vita reale”.

Giulia Salemi smentisce una crisi con Pierpaolo Pretelli

Nel frattempo, nelle ultime ore é iniziata a circolare sul web una notizia su una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ovviamente questa informazione ha letteralmente mandato in tilt i Prelemi, ovvero i fan più sfregatati della coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 terminato un paio di settimane fa.

L’influencer italo-persiana ha quindi deciso di fare chiarezza, smentendo ogni rumors sulla crisi. Di conseguenza, nelle ultime Stories sul suo account Instagram ha detto: “Un rapporto non si basa su un like o su un commento, ma sui fatti…e per chi avesse dubbi tra me e Pier di fatti ce ne sono davvero tanti”.