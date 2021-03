Serale Amici 20: rivelate le formazioni delle tre squadre ed i coach, Maria De Filippi rivoluziona tutto (FOTO)

Novitaà per il Serale di Amici 20

Dopo alcuni mesi di pomeridiano, sabato prossimo in prima serata su Canale 5 prenderà il via il Serale della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno la produzione (Fascino PGT) e la conduttrice hanno rivoluzionato ancora una volta il regolamento del talent show, non per questo è stato soprannominato ‘pongo’.

In questi ultimi giorni, tutti i telespettatori che hanno assistito ai daytime hanno avuto la possibilità di conoscere le formazioni delle squadre ed i loro rispettivi coach. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Amici 20: tre squadre e i coach sono solo i professori interni

Ebbene sì, per la 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi le squadre non saranno due come di tradizione, ma addirittura tre. Mentre i coach non saranno esterni, quindi nessun direttore artistico, ma saranno i professori della scuola televisiva di Canale 5. C’è infatti il team #ZerbiCelentano, il team #ArisaCuccarini e quello #PettinelliPeparini.

Una delle novità è che tutti gli allievi nelle squadre non sono divisi equamente, ma un po' a casaccio. Infatti, le squadre dei primi due team hanno sette alunni cadauna, mentre l'ultima, quella della speaker radiofonica di RDS e della sorella di Giuliano Peparini, solamente tre.

Le tre squadre del Serale di Amici di Maria De Filippi

Quindi, la squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano è composta da Tommaso, Esa, Serena, Leonardo, Deddy, Enula e Sangiovanni. Mentre la squadra di Veronica Peparini ed Anna Pettinelli è composta da Aka7Even, Giulia e Samuele.

Invece, la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini è composta da Alessandro, Gaia, Martina, Ibla, Rosa, Raffaele e Tancredi. Ovviamente questa decisione ha fatto nascere i primi malumori al popolo del web che si è precipitato sui vari social network per manifestare la propria disapprovazione. Ecco un'altra squadra del talent show Mediaset: