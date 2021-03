Andrea Zelletta dà una stoccata a Giulia Salemi: “Ha rosicato, è una farsa…” (FOTO)

Il post di Giulia Salemi

Sono passate alcune settimane dal termine del Grande Fratello Vip 5 che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi. Ultimamente uno degli ex inquilini è tornato a far parlare di sé. Stiamo parlando di Andrea Zelletta che, chi lo ha visto dentro la casa più spiata d’Italia sa perfettamente che è abbastanza permaloso. L’ennesima dimostrazione di questo suo lato del carattere è il fatto che se l’è presa per un tweet ironico di Giulia Salemi. (Continua dopo il post)

RICAPITOLANDO SPECIALE

Da 10 giorni fuori dalla casa del #GFVIP e ho:

-affrontato le domande della Toffanin e le sfere della D’Urso 🟣🟣🟣

-visto andare in finale croccantino con il 3% 😂

-riscoperto e amato Twitter🐦

-indossato la t-shirt Prelemi davvero fighissima 🔥 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 1, 2021

Zelletta conto l’influencer italo-persiana

In una recente intervista rilasciata al portale web Superguida Tv, Andrea Zelletta ha lanciato due frecciatine velenose all’ex compagna d’avventura Giulia Salemi. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, l’influencer italo-persiana avrebbe rosicato perché lui è andato in finalissima mentre lei è stata eliminata prima.

“Sono convinto che abbia rosicato. Io non sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare”, ha detto il fidanzato di Natalia Paragoni. Quest’ultimo inoltre, ha ricordato che Giulia in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre lui partecipando ad una sola edizione ci è arrivato.

Andrea Zelletta sulla storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Qualche giorno fa Andrea Zelletta aveva detto di avere alcuni dubbi sulla relazione sentimentale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Intervistato da SuperGuida Tv, l’ex gieffina ha voluto correggere il tiro. “Con Pierpaolo ci siamo sentiti una settimana fa. La nostra amicizia non ha avuto una battuta d’arresto. Lui ora vive a Roma ed è inevitabile che ora con questa situazione di emergenza sanitaria non è possibile vederci. Io non ho mai detto nulla contro di loro anzi sono sempre stato il primo a sostenerli senza mettere mai bocca sul loro rapporto”, ha detto il modello pugliese.

Poi quest’ultimo ha ricordato che all’interno della casa è stato tra i pochi a non mettergli i bastoni tra le ruote. “E’ stato frainteso quello che ho detto perché è vero che si tratta di un amore nato all’interno di un programma ma anche io ho conosciuto Natalia all’interno di un’esperienza televisiva. Io penso che loro devono viversi al di fuori per capire come andranno le cose”, ha concluso Andrea.