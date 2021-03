Isola dei Famosi, proprosta indecente di Vera Gemma: “Se dormo con te…”

Vera Gemma vuole dormire con Awed

Negli ultimi giorni sta facendo parlare parecchio Vera Gemma, la figlia del compianto attore Giuliano. Quest’ultima, infatti, nonostante sia fidanzata non ha nascosto alla conduttrice Ilary Blasi di essere rimasta particolarmente colpita dal fascino del modello Akash Kumar: tutto questo avveniva nel primo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021.

In questi primi giorni trascorsi in Honduras, la naufraga ha spiazzato tutti avvicinandosi anche al giovane influencer e conduttore del GF Vip Party, Awed. I due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno parlato del più e del meno, e ad un certo punto la donna gli ha fatto una proposta ‘indecente’. Qualcosa che è stato mostrato in daytime su Mediaset Extra. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo tra i due.

La replica del giovane influencer

Avvicinandosi ad Awed, Vera Gemma gli ha detto: “Se stasera dormo con te… dormo al tuo fianco… potrei prendermi il pubblico giovane?”. Ovviamente il ragazzo è apparso in evidente in forte imbarazzo, infatti in un primo momento si è fatto una risata e immediatamente dopo ha risposto così: “Io dormo con Paul Gascoigne piuttosto guarda…”.

In poche parole, l’ex domatrice di tigri si è rifilata un sonoro due di picche, che però non ci è rimasta male. Infatti, anche lei si è limitata a farsi una risata. Ma la simpatica gag tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 non è terminata qui.

Awed e Vera Gemma si stuzzicano a vicenda a L’Isola dei Famosi 15

Infatti, più tardi si sono invertite le parti. Nello specifico è stato il giovane Awed a provocare Vera Gemma in Honduras. “Se qualcuno mi avesse detto che un giorno sarei stato in riva al mare in Honduras al tuo fianco, sai cosa avrei detto? E chi c*** è?”, ha asserito il conduttore di GF Vip Party.

A quel punto la donna che è fidanzata con ragazzo molto più giovane di lei è stata al gioco e gli ha reso pan per focaccia in pochissimi istanti: “Avrei detto la stessa cosa… ma tu pensi di essere più famoso di me?”. In tutto questo, il suo ragazzo sarà geloso di tali atteggiamenti? Staremo a vedere se Ilary Blasi lo chiamerà di nuovo in causa.