Isola dei Famosi, volano parole grosse su Elisa Isoardi: “Ha già trovato il maggiordomo” (VIDEO)

Il visconte Ferdinando Guglielmotti affascinato da Elisa Isoardi

Il primo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 è partito alla grande lunedì scorso con un ottimi riscontro di pubblico. Senza ombra delle concorrenti più seguite è certamente Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La prova del Cuoco cerca il riscatto dopo che la Rai le ha dato il ben servito dopo vent’anni di carriera.

Oltre al suo fascino, il pubblico di Canale 5 ha notato una certa simpatia tra lei e il visconte Ferdinando Guglielmotti. Una simpatia a senso unico però visto che la professionista piemontese gli ha dato immediatamente il ben servito. Ma andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

La conduttrice piemontese spaventata dalle avance del visconte

Stando alle indiscrezioni di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, sembra che il feeling tra i due sia nato già prima di partire per l’Isola dei Famosi 2021. Infatti, secondo la rivista edita da Mondadori avrebbero iniziato ad ‘annusarsi’ nel backstage del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

E infatti il visconte Guglielmotti non si è nascosto nel corso della primo appuntamento andato in onda lunedì scorso, dicendo immediatamente che è attratto da Elisa Isoardi. Quest’ultima però, tenendolo a bada suo ha definito il nobile che produce formaggi una persona molto raffinata, anche se non ha nascosto di essere un po’ spaventata dall’effetto tantrico nominato dal naufrago.

Angela Melillo gelosa di Elisa isoardi

C’è però chi tra gli altri naufraghi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è già infastidito dalle attenzioni particolari il visconte Ferdinando Guglielmotti dedica all’ex padrona di casa de La prova del cuoco, Elisa Isoardi. Stiamo parlando di Angela Melillo che in diretta è stata abbastanza pungente nei confronti della professionista piemontese.

Infatti, chiamata in causa dalla conduttrice Ilary Blasi, l’ex volto del Bagaglino con sarcasmo ha detto: “Più che un nobile è il maggiordomo di Elisa. Ci sono pure io eh… Poteva offrire un po’ di acqua anche a me o no?”. Ecco il video dove il nobile è alle prese con l’auricolare durante le prime nomination: