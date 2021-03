Uomini e Donne, Chiara e Davide annunciano la new entry in famiglia: “Abbiamo scelto questo nome perché…”

In una recente intervista su Uomini e Donne Magazine, Chiara e Davide hanno raccontato come proceda la loro vita di coppia. I due ragazzi hanno spiegato di essere molto affiatati ed hanno parlato anche della new entry in famiglia.

L’ex tronista, però, non ha potuto fare a meno di parlare anche della forte gelosia della sua compagna, cosa che è stata confermata da alcune vicende che si sono verificate in queste ore sui social. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

La new entry per Chiara e Davide

La coppia formata da Chiara e Davide, nata nel programma Uomini e Donne, sembra molto affiatata. I due ragazzi hanno comunicato di sentire di essere fatti l’uno per l’altra. Al momento stanno cercando una sistemazione fissa in cui costruire il loro nido d’amore. Per adesso, però, vivono all’interno di un rustico appartenente alla famiglia della Rabbi anche se non si sentono autonomi al 100%. Il ragazzo ha spiegato di essere felicissimo di aver compiuto questa scelta in quanto reputa Chiara la donna della sua vita.

I due stanno cercando di costruire basi solide per il loro futuro e il primo passo è stato quello di prendere un cagnolino, che hanno chiamato Rocco. Questo nome è stato scelto in quanto è tipicamente salentino. I due si stanno divertendo a cimentarsi nel ruolo di “genitori”, in quanto trattano l’amico a quattro zampe come se fosse un figlio. Si alternano con le mansioni da svolgere e con gli impegni.

La gelosia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista con il magazine di Uomini e Donne, Davide ha fatto una confessione su Chiara. Nello specifico ha detto che la ragazza sia particolarmente gelosa. Una volta erano in giro e due fan lo fermarono per fargli i complimenti. Lei si intromise nella discussione facendo notare che il suo fidanzato non fosse solo. A confermare la gelosia della dama è stato anche un episodio verificatosi da poco sui social.

Una follower della coppia ha inviato un messaggio a Chiara in cui le ha detto che Davide sarebbe stato molto meglio con accanto una donna salentina. La Rabbi non ha preso affatto bene la cosa reputando tale intervento cattivo e privo di umorismo. A tal proposito, l’ex corteggiatrice ci ha tenuto a chiarire che sia stato proprio Donadei a “sceglierla” contro tutto e tutti. Questo denota che sia perfettamente consapevole di ciò di cui ha bisogno.