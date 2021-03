Elisabetta Gregoraci si becca una denuncia da Mino Magli: “Non voglio soldi”, ecco cosa chiede

In queste ore è giunta voce che Mino Magli, presunto ex compagno di Elisabetta Gregoraci, abbia sporto denuncia contro di lei. Il protagonista è stato ospite dei salotti di Barbara D’Urso per raccontare le ipotetiche vicende amorose che lo hanno tenuto legato a lei.

La showgirl, però, ha sempre negato ogni tipo di legame con il protagonista e lo ha anche dipinto come una persona davvero meschina e disposta a tutto pur di arrivare a raggiungere i suoi traguardi. Pertanto, vediamo cosa è successo.

La querelle tra Mino Magli ed Elisabetta Gregoraci

Mino Magli ha comunicato di aver sporto denuncia contro Elisabetta Gregoraci. Le accuse inserite all’interno del documento fanno capo alla diffamazione e alla calunnia. In particolare, infatti, il protagonista ha detto di essere rimasto profondamente ferito e offeso dalle parole pronunciate dalla sua presunta ex. Quest’ultima disse che Magli fosse un ex amico di famiglia. All’epoca, però, non assunse comportamenti corretti nei confronti suoi e di tutte le persone a lei vicine.

In quel periodo la Gregoraci stava affrontando la malattia di sua madre e Mino si offriva propenso ad aiutarla per poi farsi riprendere dai paparazzi insieme a lei. Proprio per tale ragione, la donna ha dichiarato di non avere affatto stima di quest’uomo. Magli, dal canto suo, ha dipinto una versione completamente differente dei fatti. Secondo il suo punto di vista, infatti, tra i due ci fu un amore, terminato poi perché la Gregoraci gli disse che fosse vincolata ad un contratto con Flavio Briatore.

La denuncia e i motivi celati dietro

Insomma, una vicenda alquanto intricata che, a quanto pare, proseguirà nelle sedi opportune. Mino Magli, però, ha voluto motivare la denuncia che ha deciso di sporgere contro Elisabetta Gregoraci. Nello specifico, ci ha tenuto a chiarire di non essere affatto intenzionato a ricevere dei soldi. Il suo obiettivo è assolutamente un altro, ovvero, quello di recuperare il suo onore.

Le accuse mosse dalla showgirl, infatti, hanno leso profondamente l’immagine dell’uomo, il quale si è trovato a fare fronte a situazioni davvero spiacevoli. Per tale ragione, Mino ha deciso di querelare la sua presunta ex fiamma allo scopo di esortarla a fare un passo indietro e a chiedergli scusa pubblicamente. Considerando il modo in cui la showgirl ha sempre parlato di lui, però, questa ipotesi non sembra così facilmente realizzabile.