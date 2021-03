Oroscopo 19 marzo 2021: novità per alcuni segni, turbolenze per altri

Le previsioni dell’oroscopo del 19 marzo denotano una giornata un po’ movimentata per Acquario, Capricorno e altri segni. Per gli Ariete, invece, è in arrivo un bel recupero in amore.

Previsioni 19 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. Grande recupero in amore per i nati sotto questo segno. La giornata si prospetta abbastanza entusiasmante per quanto riguarda le emozioni. Dal punto di vista professionale, invece, attenzione ad una decisione da prendere a breve, non lasciatevi ingannare dalle apparenze.

Toro. In questo periodo vi sentite un po’ soli e distaccati dal resto del mondo. Questa, però, è solamente una vostra percezione della quale dovrete liberarvi il prima possibile. Nel lavoro dovete essere più creativi. Se ci sono cose che non sono di vostro gradimento non siate impetuosi nell’esprimere i vostri dissensi.

Gemelli. Non nascondetevi dietro un dito. Se ci sono delle situazioni in sospeso è bene affrontarle quanto prima. Come si suol dire, “via il dente via il dolore”. In amore siete titubanti, forse siete rimasti un po’ delusi da una persona sulla quale avevate fatto un certo affidamento.

Cancro. L’Oroscopo del 19 marzo denota l’inizio di un periodo decisamente più tranquillo rispetto a quello che si è appena concluso. Approfittate di questo momento di calma per riconciliare i vostri pensieri e prendere le decisioni giuste. Nel lavoro si va verso un miglioramento, seppur graduale.

Leone. Se avete dei problemi dal punto di vista sentimentale cercate di non essere precipitosi. Spesso tendete a reagire d’istinto ferendo la persona che vi trovate di fronte. Anche nel lavoro spesso siete irruenti. Prestate attenzione, però, perché in questo periodo potreste rapportarvi con persone più inquiete di voi.

Vergine. Ripresa per quanto riguarda la sfera sentimentale. Coloro i quali hanno vissuto qualche momento di down di recente potranno recuperare le loro intesa con il partner. Se siete single, invece, imparate ad apprezzare la vostra compagnia. Solo quando avrete raggiunto un vostro equilibrio potrete cimentarvi in nuove conoscenze.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo siete molto più razionali del previsto. Anche i problemi più insormontabili potrebbero apparirvi sotto una luce differente. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, siete un po’ distanti dal partner. Anche i rapporti d’amicizia andrebbero curati un po’ di più.

Scorpione. L’Oroscopo del 19 marzo denota una giornata all’insegna dell’amore e dei sentimenti. Cercate di non essere troppo pessimisti dinanzi i piccoli intoppi che la vita vi riserva. Gli alti e bassi sono del tutto naturali. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ottime occasioni in arrivo.

Sagittario. La situazione è in ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Cercate, tuttavia, di non essere troppo impetuosi. Nel lavoro è opportuno essere cauti e non prendere decisioni affrettate. Approfittate di questo week-end per staccare un po’ la spina e ricaricarvi per la prossima settimana.

Capricorno. Alti e bassi in amore. Un giorno vi sentite appagati e pieni di energia e il giorno dopo siete molto più demotivati. Questo accade perché non siete ancora riusciti a trovare il vostro equilibrio interiore. Il consiglio è quello di evitare di attribuire agli altri la responsabilità del vostro umore.

Acquario. Periodo decisamente positivo per coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo amore. I single sono estremamente favoriti in questo periodo, tuttavia, sono le occasioni di aggregazione che scarseggiano. Nel lavoro, invece, tutto procede secondo i piani, presto ci saranno novità.

Pesci. Se ci sono state delle piccole incomprensioni o degli intoppi in campo professionale, questo è il momento di recuperare. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, ricucire una ferita potrebbe essere più impegnativo del previsto e comunque non è detto che le cose tornino com’erano prima.