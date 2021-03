Tommaso Zorzi nella bufera per aver devoluto il montepremi del GF Vip in beneficenza: “Dovevo per forza” (FOTO)

In queste ore, Tommaso Zorzi è finito al centro di una bufera a causa di alcuni haters. L’oggetto della discussione riguarda la scelta dell’influencer di devolvere tutto il montepremi vinto al GF Vip in beneficenza.

La scelta del giovane è stata presa di mira da alcuni utenti del web il quale hanno definito il suo gesto come puro protagonismo. Il ragazzo, dopo essere stato pesantemente insultato, ha deciso di replicare attraverso il suo account di Instagram.

La bufera contro Tommaso Zorzi

Quello di questa mattina è stato un risveglio piuttosto turbolento per Tommaso Zorzi, il quale si è trovato, suo malgrado, al centro di una bufera mediatica. Un po’ di giorni fa, attraverso il suo profilo Instagram, era stato dato l’annuncio inerente la scelta di devolvere tutti i soldi vinti nel reality show in beneficenza. Nello specifico, si tratta di 100 mila euro i quali sono stati donati ad un’associazione che si occupa di anziani. In molti hanno apprezzato il gesto del ragazzo ma, come in ogni cosa, c’è anche chi lo ha criticato aspramente.

In particolare, Zorzi ha dichiarato di aver cominciato a ricevere dei messaggi e dei commenti davvero cattivi. Diverse persone lo hanno criticato per aver divulgato il suo gesto benevolo adducendo al fatto che la beneficenza va fatta in privato e non spiattellata ai quattro venti. Pertanto, il giovane è stato accusato di volersi fare pubblicità, spinto anche dal fatto che proviene da una famiglia abbastanza agiata, pertanto, non ha bisogno di denaro. (Continua dopo la foto)

La spiegazione del vincitore del GF Vip

Altri utenti hanno addirittura detto che avrebbe dovuto vincere Pierpaolo in quanto lui è più povero ed ha un figlio da mantenere. Ad ogni modo, dopo tutta la bufera scatenata, Tommaso Zorzi ha deciso di rispondere. L’influencer ha detto di essere rimasto allibito dinanzi la cattiveria di certe persone. A tal proposito, ha fatto una riflessione sul fatto che, chi vuole criticare, lo farà a prescindere da qualunque cosa si faccia.

In più, il giovane ha sentito anche il bisogno di spiegare per quale ragione ha deciso di divulgare la notizia inerente la sua beneficenza. A tal proposito ha svelato di essere stato quasi “costretto” a rivelare la destinazione d’uso della sua vincita. Il motivo risiede nel fatto che il GF Vip è una trasmissione pubblica e, in quanto tale, è stato necessario raccontare tutto.