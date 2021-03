DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 22 marzo: i soci della Friki Harika in prigione

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Negli episodi inediti e in prima tv in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 22 marzo 2021 alle ore 16:35, rivelano che i soci della Friki Harika attraverseranno un gaio a causa di un diabolico piano di Yigit che coinvolgerà anche la parrucchiera del quartiere dove è cresciuta Sanem.

In pratica verranno accusati di plagio di alcune creme estetiche, quindi Bulut farà di tutto per tirarli fuori dal carcere il più presto possibile. Cos’altro accadrà? Per scoprirlo leggete l’intero articolo.

Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz finiscono dietro le sbarre: il motivo

Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, in onda lunedì 22 marzo 2021 rivelano che ci saranno dei guai per Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz. I quattro soci della Friki Haika, ovvero l’azienda pubblicitaria, verranno portati in Commissariato e una volta lì saranno arrestati. Per quale motivo? Dietro a questa decisione c’è il perfido piano organizzato da Yigit che farà modi di accusarli di aver rubato delle idee sulla realizzazione di alcune creme.

A quel punto Bulut si attiverà immediatamente per farli scarcerare. L’uomo si presenterà al comando di polizia e sosterrà di essere il loro avvocato. In più, porterà con sé tutti i documenti in grado di dimostrare che i quattro amici in realtà sono innocenti. Così, porterà a termine la missione di farli uscire dalla prigione. Ci riuscirà? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.

Nessun appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La programmazione serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno purtroppo è stata cancellata definitivamente. Stando ai palinsesti primaverili di Canale 5 è possibile notare che la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir non risulta nella fascia oraria del prime time.

Decisione che ha fatto storcere il naso a tutti i telespettatori della serie tv ambientata ad Istanbul e che nel nostro Paese sta ottenendo un grandissimo successo a livelli d’ascolti. Stando a Mediaset, la messa in onda dello sceneggiato proseguirà solo nel pomeriggio, nel consueto orario delle 16:40 circa sino alle 17:15.