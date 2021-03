Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “Per lei contro il volere della mia famiglia”

L’ex Velino parla della sua famiglia e di Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e lì dentro è nato un sentimento che pian piano si è trasformato in amore.

Come confessato dal 30enne lucano nel corso di una recente intervista per il sito internet Zon.it, per l’influencer italo-persiana è addirittura andato contro un parere familiare, che in quel preciso momento tifava affinché il ragazzo creasse qualcosa di concreto insieme ad Elisabetta Gregoraci.

“In alcune decisioni mi consulto molto con la mia famiglia, ho un rapporto bellissimo con mia zia, la sorella di mia madre, per altre sento anche gli amici. Di base però sono uno che agisce molto con la sua testa, magari sbaglierò, ma avrò sbagliato solo io. Non mi tiro indietro di fronte alle mie decisioni, e penso di averlo dimostrato anche durante il Grande Fratello Vip quando, con Giulia, sono andato contro un parere familiare che io non condividevo“, ha fatto sapere l’ex gieffino.

Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “Di lei sono felicemente innamorato”

Intervistato dal portale Zon.it, Pierpaolo Pretelli si è mostrato più che sicuro: è cotto di Giulia Salemi. “Sono felicemente innamorato. Il nostro è un amore speciale, ci fidiamo l’uno dell’altra e ci stimiamo reciprocamente”. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha fatto sapere che si sentono ogni due minuti, fanno videochiamate e ovviamente vogliono viversi e vedersi sempre.

“Io, dal canto mio, spero di lavorare sempre più a Milano per vederla, e lei spera di fare sempre più cose a Roma per starmi vicino. Sai, il secondo prolungamento del GF è stato difficile da metabolizzare, ma poi penso che se non ci fosse stato io non avrei conosciuto Giulia e allora mi dico che va benissimo così”, ha asserito il 30enne lucano.

Pierpaolo Pretelli vorrebbe presentare suo figlio Leo a Giulia

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli ancora non ha avuto modo di far conoscere a Giulia Salemi suo figlio Leonardo. Intervistato dal sito Zon.it, il secondo classificato del reality show di canale 5 ha detto: “Giulia ancora non ha conosciuto mio figlio Leo. Sicuramente si troveranno molto bene. In verità, confesso che non ho mai fatto conoscere nessuna delle mie fidanzate a Leo (il figlio che Pierpaolo Pretelli ha avuto da Ariadna Romero, ndr.). Ma se con Giulia lo farò è perché credo tanto in lei, poi le piacciono tanto i bambini, e nel nostro amore”.