Massimiliano Morra svela un incidente quasi mortale: “Ho rischiato di morire” (FOTO)

Massimiliano Morra, ex concorrente del GF Vip, ha deciso di aprirsi con i suoi fan raccontando di un incidente quasi mortale di cui si rese protagonista alcuni anni fa. Il ragazzo non è mai stato eccessivamente loquace, né in casa né sui social, specie per quanto riguarda l’esternazione della sua vita privata.

Ad ogni modo, stavolta ha deciso di rivelare un retroscena inedito sulla sua vita. Per rendere maggiormente esplicito il concetto, il giovane ha mostrato anche le immagini raccapriccianti dell’auto distrutta. Scopriamo tutti i dettagli.

L’incidente quasi mortale di Massimiliano Morra

Un po’ di ore fa, sul profilo Instagram di Massimiliano Morra sono apparse delle immagini molto forti inerenti un incidente quasi mortale di cui si rese protagonista. Il 18 marzo di tre anni fa, il ragazzo si trovava alla guida della sua vettura quando, improvvisamente, fu colto da un colpo di sonno. Questa gravissima distrazione lo spinse ad andare fuori strada e a commettere un incidente gravissimo. Da quell’auto uscì in condizioni disastrose, al punto che in molti pensarono che non ce l’avrebbe fatta.

Per fortuna, però, Massimiliano si è salvato e da quel momento in poi non può che essere grato alla vita per aver avuto una seconda possibilità. Secondo il suo punto di vista, inoltre, a salvarlo fu l’Arcangelo Gabriele, considerando che questo incidente accadde proprio nel giorno in cui si festeggia questo Santo, di cui Massimiliano porta il nome. Ricordiamo, infatti, che il suo vero nome è proprio Gabriele.

Il messaggio dell’attore

In ogni caso, Massimiliano Morra ha voluto ricordare questo incidente così grave anche per mandare un messaggio importante a tutti i suoi fan. Il giovane, infatti, ha esortato tutte le persone che lo seguono a guidare sempre con prudenza e a non mettersi mai in auto in condizioni non ottimali. Quella terribile esperienza ha segnato profondamente la vita del giovane che, infatti, ogni anno, non può fare a meno di pensare a quell’episodio.

Stavolta ha deciso di condividerlo con i fan, i quali sono sembrati molto felici di apprendere qualcosa in più sulla vita privata dell’ex concorrente del GF Vip. Oltre alla didascalia contenente la narrazione dell’incidente, Massimiliano ha aggiunto anche le immagini della sua auto completamente distrutta e una sua foto in cui appare con l’occhio gonfio, rosso e qualche cerotto.