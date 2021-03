Uomini e Donne, anticipazioni del 19 marzo: Gemma risente Maurizio, De Filippi lo incalza

Nuovo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Dopo lo stop di giovedì dovuto alla commemorazione delle vittime per Covid, oggi pomeriggio su Canale 5 riparte la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Una puntata che è stata registrata lo scorso 11 marzo.

Cosa accadrà nel prossimo appuntamento di venerdì 19 marzo 2021? Gli spoiler forniti dal noto portale da Il Vicolo delle News, rivelano che Gemma Galgani dopo aver chiuso con Castaldo si sente sola quindi contatterà nuovamente Maurizio. Inoltre, Maria De Filippi chiedere a quest’ultimo se qualche agenzia lo avesse contattato per corteggiare la 71enne solo con lo scopo di visibilità. Ovviamente il cavaliere negherà tutto.

Trono over: Gemma Galgani risente Maurizio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che come sempre si partirà con il pilastro del Trono over Gemma Galgani. A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi farà rivedere la sfilata della scorsa volta dove la 71enne torinese imitava Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore” Dior. Immediatamente dopo la piemontese in studio confesserà di sentirsi sola e così deciderà di risentirsi con Maurizio.

Nello specifico, gli ha inviato un messaggio e lui le ha risposto appena ha potuto. Quindi si sono telefonati per circa un paio d’ore. In trasmissione la dama e il cavaliere si rinnoveranno l’interesse l’una l’altro e per questa ragione saranno attaccati dallo studio, in particolare dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che non capiscono perché lo rivuole se era convinta che lui fosse finto e voleva solo sfruttarla per far pubblicità al quadro.

Maria De Filippi ha una segnalazione su Maurizio: lui nega tutto

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, svelano anche che la conduttrice Maria De Filippi chiederà a Maurizio se sia stato contattato da un’agenzia. Il cavaliere negherà tutto e la padrona di casa dirà che da quanto le hanno riferito che qualcuno lo avrebbe contattato e sollecitato ad avvicinarsi a alla 71enne piemontese solo per visibilità.

L’uomo continuerà a negare asserendo che è solamente stato contattato da una signora che voleva conoscerlo. A quel punto la moglie di Maurizio Costanzo taglierà corto il discorso perché non era quello che gli stava domandando. Visto che il diretto interessato continuerà a dire di no il discorso finirà lì.