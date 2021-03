Giulia Salemi e Pierpaolo a Temptation Island? La risposta di Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo a Temptation Island?

Dopo la sua esperienza a Striscia la Notizia la popolarità di Pierpaolo Pretelli pian piano è andata scemando tranne qualche partecipazione nei salotti della D’Urso. Il 30enne lucano ha ritrovato la visibilità grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 dove addirittura ha trovato l’amore. Infatti, da qualche mese lui e Giulia Salemi, sono una coppia a tutti gli effetti.

Ovviamente, ultimamente in tanti sino sono chiesti se i due ex gieffini in estate parteciperanno a Temptation Island. In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, l’ex di Ariadna Romero ha riferito che potrebbe partecipare nuovamente al reality prodotto dalla Fascino, questa volta però non nel ruolo di tentatore: “Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me“.

L’ex Velino vorrebbe fare Tale e Quale Show

Ma se per Temptation Island l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli nutre qualche dubbio, su Tale e Quale Show di Carlo Conti il 30enne lucano ha le idee abbastanza chiare.

“Ad oggi non sono arrivate proposte. “Tale e quale show” è un programma che ho sempre guardato con interesse e da fan del programma mi piacerebbe farne parte. E’ tutto prematuro. Mi diletto ad imitare e so canticchiare. Ci devo lavorare su. Ora mi sto dedicando ad un progetto musicale perché quest’estate uscirà una mia canzone reggaeton“, ha fatto sapere il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5.

La madre di Pierpaolo Pretelli ha cambiato idea su Giulia Salemi

Intervistato da SuperGuida Tv, Pierpaolo Pretelli ha fatto saper che la madre ha cambiato idea sulla sua relazione sentimentale con Giulia Salemi nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Con mia madre ho avuto modo di chiarirmi. Tutto quello che è successo nella casa è stato archiviato. Quello che conta per la mia famiglia è che io sia felice. Loro sono contenti del mio rapporto con Giulia. Invece sto seguendo la mamma di Giulia, Fariba, che mi fa morire dal ridere ed è davvero un personaggio. Penso che lei possa regalare un tocco ironico al programma. E’ una donna molto forte e penso che con i suoi modi di fare possa addirittura vincere”, ha detto il 30enne lucano.